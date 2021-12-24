五月天高雄演唱會　周圍交管要注意

五月天將於12月25、26、31日及111年1月1日，4天晚上於高雄世運主場館舉行「好好好想見到你」演唱會，現場無提供停車位，捷運、台鐵加開班次疏運，呼籲樂迷搭乘公共運輸前往會場，並提醒左楠地區市民避開翠華路、世運大道等道路改道通行。
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演唱會當日高雄捷運將配合加密班次疏運遊客，另為疏運外縣市民眾，搭乘台鐵及高鐵的樂迷，可於台鐵新左營站（高鐵左營站）「北1出口」處，轉搭「免費接駁車」前往世運主場館，散場疏運部分，樂迷同樣可於世運大道（南側）搭乘「免費接駁車」返回台鐵新左營站。
另12月31日跨年場，高雄捷運則延後收班，於1月1日凌晨2點發出末班車；台鐵則於凌晨增開北上4班，南下3班加班車，延長營運至凌晨2點半，12月25日、26日、1月1日等3場演唱會部分，高雄捷運則於凌晨0:45發出末班車；台鐵新左營站則提供北上（至台南）23:12發車區間車、南下（至屏東）23:48發車區間車進行疏運。
市府提醒粉絲，會場周邊無提供停車位，會場週邊將不提供小客車停放場域；機車族粉絲也請注意，軍校路（世運大道－海功路段）將開放紅線、汽車停車格，於管制時段作為機車臨時停車場，還有捷運世運站周邊機車停車格可供機車停放，其餘人行道均禁止停車，交通大隊將會加強拖吊取締，請樂迷搭乘公共運輸前往會場，安心又便利。
交通大隊表示，建議參加民眾可利用七大捷運停車場轉乘進入會場，包括R24捷運南岡山站、R21捷運都會公園站、R16台鐵新左營捷運站、R13捷運凹子底站、R4捷運小港機場站、OT1捷運大寮站、O4捷運市議會站等處停車轉乘捷運進入會場。