康熙小本本流傳多年 小S親解與蔡康永「慣用SOP」
小S（徐熙娣）近日回歸主持，接下由姊姊大S（徐熙媛）擔任製作人的網路節目《熙娣想聊》，節目昨（23）日首播，小S首集節目就同框已經分手20年的「經典舊愛」黃子佼，除了獻上見面大禮「如佼似漆」匾額給對方之外，也認了對方是歷任男友中最愛的一個，雙方一來一往的互動實在難得。另外，面對外界好奇的「康熙小本本」內幕，小S也親自解答了！
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-24 12:37:52
小S在「熙娣來解答」單元裡，親自解答網友們的犀利問題，然而首集就遭網友追問「當初康熙的小本本可以公開了嗎？」小S親自揭曉：「其實小本本裡面寫的事情，我都是擺出一副驚恐樣，康永哥（蔡康永）也會用表情回應我，然後我就在他耳邊悄悄話，大家應該在想我們到底說誰啊？但我大部分都是說，這個人是誰啊？」隨後她補充：「康熙小本本在我們進了化妝室之後，就會立刻把它撕碎，怕有一些八卦的小員工偷看。」昔日的好搭檔陳漢典也來發問：「有需要助理工具人嗎？」小S則隔空對他喊話：「不需要耶，我們現在已經有熙熙娣娣了，你現在價碼這麼高，我們請不起。」
《熙娣想聊》首集來賓請來黃子佼與LULU（黃路梓茵），當黃子佼貼心為小S淋上牛排醬汁時，竟遭對方狠虧：「你都忘了我喜歡什麼了嗎？」他則機智回應：「許先生記得就好了啊！」聊到許雅鈞，黃子佼透露2人回憶起15年前，對方形容自己的一句話竟是「佼佼看起來很白」，小S也趕緊解釋：「他常常講出來的話，我都是摸不著頭緒，邏輯不通，有些人猜Mike是不是說他很白目還是很白癡？但他是美國咖，根本不懂這些詞。」