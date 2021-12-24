台大重點科技研究學院揭牌 管中閔：盼對大學持續鬆綁
台大依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」在110學年度設立「重點科技研究學院」，今（24）日正式舉辦揭牌典禮，總統蔡英文、教育部長潘文忠、國發會主委龔明鑫、力積電董事長黃崇仁及鈺創科技董事長盧超群等合作企業代表皆出席參與。台大校長管中閔表示，期待創新條例還能進一步鬆綁，在完整的大學自治下，讓大學充分發揮潛能。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-24 12:55:53
台大重點科技研究學院今日揭牌，校方表示，目前已獲得台積電、力積電、聯發科技及鈺創科技等企業的資金與人員資源挹注，並擁有校內電資學院、工學院、理學院的堅強師資支持，藉由與企業共同規劃教學內容、延聘產業人才加入學院師資行列、提供學生研發性質的實習機會、強化英文授課等措施，讓該院學生研發具實務應用的主題，與產業進行深入互動。
管中閔指出，台大重點科技研究學院是連結高等教育和高科技產業的新型態學院，不論是高等教育或高科技產業，有人才才能建立創新的優勢。新學院的目標是培育重點科技人才，並開展具前瞻性與突破性的研究，為達成這些目標，創新條例賦予學院在人事，經費，以及產學合作上更多的自治權力，這些法規鬆綁具有「教育創新沙盒」的意義，讓大學向更大程度的大學自治邁出第一步。
管中閔表示，過去經驗顯示對大學設下種種限制會減損大學的活力，妨礙大學的創新，更侷限人才的發展，創新條例的訂定讓這個新學院可以減少束縛，充分發揮。期望隨著新學院在自治上的實踐，創新條例可以進一步鬆綁，並適用於整個台大以及設立類似學院的其他大學，相信在完整的大學自治下，台大一定可以充分發揮潛能。
台大表示，創新條例於5月通過後，即希望藉由鬆綁組織、人事等限制，以更有彈性的方式匯集各界資源，建立學術界與產業界之間公私共育、共創、共榮的機制，使學術研究與產業技術發展攜手並進，培育引領學術研究創新的人才。
該學院目前已設立「積體電路設計與自動化」、「元件材料與異質整合」、「奈米工程與科學」等三個半導體相關領域的碩士學位學程與博士學位學程。第一屆三個碩士學位學程甄試招生有近280位考生報名，已錄取75位新生；三個博士學位學程的一般招生則將於2022年三、四月間報名。