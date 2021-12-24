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橋科今下午招商選地　半導體、電動車大廠名單曝光

▲橋頭科學園區模擬圖。（圖／高雄市經發局提供）
▲橋頭科學園區模擬圖。（圖／高雄市經發局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-24 13:02:26

高雄市長陳其邁去（2020）年8月上任後傾全力「緊緊緊」推動的橋頭科學園區，預定今（24）下午在園區內舉辦招商選地典禮，20家搶進插旗的半導體、電動車等業者也提前曝光，包括國巨、日月光、鴻海、順益及群聯等大廠都將到場，爭取最適合區位設廠。

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今下午將出席招商選地的20家大廠涵蓋半導體、電動車、航太、資通信及精準健康等產業，其中以半導體、電動車產業的進駐備受矚目，半導體大廠包括日月光、鈦昇、上品、竑騰、華騰及新特，電動車則有鴻海、鴻華、順益及成大精機等產業指標業者都宣佈插旗橋科。

半導體封測大廠日月光規畫在橋科擴大投資，提供半導體完整封裝及測試服務，包括晶片前段測試及晶圓針測至後段的封裝、材料及成品測試的一元化服務。

全球第一大晶片電阻（R-Chip）製造商、全球第三大積層陶瓷電容（MLCC） 供應商國巨，也要在橋科設廠，瞄準關鍵的垂直市場，包括手機、平板電腦、工業／電力及再生能源、醫療和汽車應用領域發展。

至於電動車產業也進駐橋科，鴻海集團規劃在高雄發展電動車產業，順益汽車計畫在國內成立電動巴士製造中心，將與指標大廠合作生產電動巴士及後續的電動卡車。

值得注意的是，快閃記憶體控制晶片研發與設計市占率世界第一的群聯電子，今也將插旗橋科規劃設置研發中心，長期招募300名研發人員，將以行動通訊為主，代表半導體產業鏈聚落在高雄逐漸成形。

經發局長廖泰翔表示，「招商引資要讓大家有感」，也因此繼台積電、默克相繼宣布投資高雄，橋科園區推動進程因「平行並進」，同步進行聯外道路開闢、環評與區徵計畫審查等作業，建廠時程大幅縮短更順應國際產業供應鏈及需求變化，表態進駐意願的企業到招商選地典禮前還持續增加，可見橋科產業聚落成形，將是未來10年台灣新興科技產業發展重要基地。

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