橋科今下午招商選地　半導體、電動車大廠名單曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
半導體封測大廠日月光規畫在橋科擴大投資，提供半導體完整封裝及測試服務，包括晶片前段測試及晶圓針測至後段的封裝、材料及成品測試的一元化服務。
全球第一大晶片電阻（R-Chip）製造商、全球第三大積層陶瓷電容（MLCC） 供應商國巨，也要在橋科設廠，瞄準關鍵的垂直市場，包括手機、平板電腦、工業／電力及再生能源、醫療和汽車應用領域發展。
至於電動車產業也進駐橋科，鴻海集團規劃在高雄發展電動車產業，順益汽車計畫在國內成立電動巴士製造中心，將與指標大廠合作生產電動巴士及後續的電動卡車。
值得注意的是，快閃記憶體控制晶片研發與設計市占率世界第一的群聯電子，今也將插旗橋科規劃設置研發中心，長期招募300名研發人員，將以行動通訊為主，代表半導體產業鏈聚落在高雄逐漸成形。
經發局長廖泰翔表示，「招商引資要讓大家有感」，也因此繼台積電、默克相繼宣布投資高雄，橋科園區推動進程因「平行並進」，同步進行聯外道路開闢、環評與區徵計畫審查等作業，建廠時程大幅縮短更順應國際產業供應鏈及需求變化，表態進駐意願的企業到招商選地典禮前還持續增加，可見橋科產業聚落成形，將是未來10年台灣新興科技產業發展重要基地。