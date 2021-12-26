營養午餐迷因菜色！「那個卵」最受歡迎 螢光色咖哩難解
回憶起求學階段，除了青春校園戀情，最令人難以忘懷的就是「營養午餐」，菜單上的好壞可說是影響一周上課心情的重要指標，每到中午由值日生輪流抬餐、排隊盛飯，甚至是爭奪多出來的雞腿等，都是一段段青春的回憶。根據《Social Lab社群實驗室》調查，八大營養午餐菜色中「炸物類」、「咖哩類」「雞肉料理」最讓網友們難以忘懷。
生活消費中心/綜合報導
2021-12-26 08:00:00
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤開學至今有關「營養午餐」話題，觀察網友對於營養午餐菜色的討論發現，魚類如「柳葉魚」、「鰻魚」的討論聲量最高，其中就有網友說「那個卵最好吃了」、「每次都用搶的」，不過也有網友認為要看廚房的技術，炸得不好整個就沒有胃口了。另外，日前雲林的口湖國中配菜出現「鰻魚」，引發網路一陣討論「好羨慕喔」、「餓了」，然而在驚訝之餘，也有家長網友擔心小朋友無法挑乾淨鰻魚的魚刺，紛紛表示「小孩要吃沒刺的吧」、「刺有拔掉嗎」等，引發許多討論。
另外，「咖哩」也是許多人對於營養午餐的共同回憶，就有網友提問關於咖哩的顏色，更講到「好像出社會後就沒看過小學那種螢光色的咖哩？」，一部分網友認為「那咖哩顏色超奇怪」、「回家洗便當盒還洗不掉」，相關話題討論也引來專業回覆「螢光色是因為加了薑黃粉」，令網友直呼終於解答多年來的疑惑。同樣是雞肉料理的「雞腿」、「豆乳雞」討論聲量幾乎一樣，許多網友回憶「有炸物在菜單那天，中午就是戰爭」可以看出對於網友來說，營養午餐的「肉類」跟「炸物」還是菜單上最受歡迎的菜色；至於「茄子」、「胡蘿蔔」則是不少人認為最難吃的菜色之一，「都煮到看不出來是茄子...」、「以前營養午餐的紅蘿蔔味超重，搞得我到現在都不敢再嘗試」。
事實上，營養午餐的製作非常耗時，一大早阿姨們就要開始備料、烹調，才能在午餐時段將熱騰騰的飯菜準時送達，而菜色不僅要兼顧色香味，還要提供給成長中的孩子足夠的營養，但誰也沒想到，各地的校園營養午餐，若干年後依舊能串起網友們的共同回憶，比起男人當兵話題，更加引起共鳴。
這項調查是《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫，追蹤今年9/1至12/14、開學至今有關「營養午餐」話題的網路聲量表現所得的結果。進一步了解網友熱議的八大營養午餐菜色有哪些。