「200萬俱樂部」豪宅前11月成交38筆 其中「這棟」最貴
隨著國內疫情趨緩，連帶房市也跟著回溫，資金熱潮帶動房地產交易增加，尤其豪宅市場更是熱絡！根據住商不動產的分析，今年高單價豪宅市場受惠於資金行情，不僅（單坪）200萬俱樂部重磅回歸，前11月的交易價量更是完勝，直奔近六年高點，200萬豪宅俱樂部的平均成交價，高達每坪229萬元。大家房屋企劃研究室副理郎美囡則認為，房市熱度應該是因為預售市場領頭拉升。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-24 14:23:07
這波除了資金熱潮帶動房地產交易之外，依據實價資料統計每坪單價超過200萬元的豪宅交易，今年1~11月高達38筆，是近六年最高紀錄，而且今年200萬豪宅俱樂部的平均成交價每坪229萬元，比去年高出5.2萬，也是2016年豪宅市場緊縮後的新高。
豪宅市場在政府打房、2016年房地合一上路後，交易大幅緊縮、房價盤整，200萬俱樂部市場在2016年受挫，全年單價超過200萬的豪宅交易僅12筆，平均成交單價每坪220.8萬元，之後就一路價量走揚，今年統計1~11月交易已有38筆，與2016年相比成長超過二倍，平均成交價229萬元也創下新高。
業者觀察200萬俱樂部成員，多數為屋齡10年內的豪宅，唯一超過10年者為「仁愛帝寶」，高單價榜首時間最長為「One Park Taipei元利信義聯勤」，今年又見299萬元高單價。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，根據過往經驗，在資金寬鬆下，房地產價格走高，以目前市場供需來說，豪宅仍有買盤，特別是全球陷入通膨危機，在避險思維下，黃金地段的指標物件，不失為資金轉進的安全選項，也可預期豪宅的價格具有想像空間。