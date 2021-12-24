文在寅特赦前總統朴槿惠　盼實現人民團結

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朴槿惠因閨密干政醜聞遭國會表決通過彈劾，韓國憲法法院2017年裁定彈劾成立，使得朴槿惠成了韓國史上首位遭彈劾下台的民選領導人。這樁醜聞還讓2大企業集團三星（Samsung）和樂天（Lotte）高層鋃鐺入獄。
朴槿惠與閨密崔順實（後改名為崔瑞元，音譯）勾結，從大型企業集團收受數百億韓元以幫助她的家人，並資助她所擁有的非營利基金會，遭判有罪。
韓國最高法院今年1月針對朴槿惠貪汙指控維持20年徒刑判決，加上朴槿惠先前因違反選舉法規遭判刑2年，總計朴槿惠得吃上22年牢飯。訴訟程序告終形同為她可能獲得赦免清除第一個障礙。
但同樣因為貪腐指控正在獄中服刑的前總統李明博（Lee Myung-bak）則未獲特赦。
法務部部長朴範界（Park Beom-kye）在簡報會上表示：「我們將朴前總統納入（特赦名單內），以擺脫過去不幸的歷史，實現人民團結，並提供機會朝未來邁出新的一步。」
朴範界表示，朴槿惠被列入獲得特赦的名單上，盼此特赦能治癒社會衝突並恢復當地社會團結。
文在寅（Moon Jae-in）所屬執政黨共同民主黨的總統候選人李在明（Lee Jae-myung）與國民力量黨候選人尹錫悅（Yoon Suk-yeol）在近日的民調中難分軒輊。
反對黨國會議員表示，朴槿惠服刑期間出現健康問題，包括動過肩膀手術。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1101224