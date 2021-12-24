本周末低溫來襲　農漁產防寒措施要做好 慎防寒災

氣象局預估本周末將有入冬以來最強冷空氣，預估最冷時間約落在週日（ 12 月 26 日）晚上到週一（ 12 月 27 日）清晨。台南市長黃偉哲表示， 台南洋香瓜、番石榴、木瓜、香蕉等正值產季，鳳梨、棗子等正值生長期，不耐低溫的養殖物如虱目魚、石斑魚等，都有可能發生寒害，農漁民應採取防寒措施防範，並請農民注意保暖。

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台南市政府農業局呼籲農漁畜牧業者應做好防寒害措施，像木瓜、番石榴、香蕉等已屆採收者，加強果實套袋或全株包覆及表土覆蓋等防寒設施。棗子、釋迦、鳳梨等正值生長期，應增施鉀肥、鈣肥，增加作物耐寒力。寒流過後可在葉面上噴灑低濃度氮肥等營養液，促進植株與果實恢復生長，減少損害。

至於蔬菜方面，較不耐寒的葉菜類蔬菜若可採收應立即採收，未採收應加強畦溝灌水管理。洋香瓜、西瓜等瓜菜類，可設置隧道棚防風，以達防寒效果。小果番茄等果菜類，應適當提高土壤溼度、避免土壤過度乾燥，以達保溫效果。

在漁業部分對於不耐低溫的養殖物如虱目魚、石斑魚等，應加強寒害防範措施，包含於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備；低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及不要無謂地開關水車。待氣溫回升、暖和之日，再視情況投飼料，必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。如有因低溫造成死亡魚隻，應清除及適時消毒處理，防止水質惡化。

畜牧方面應加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜禽舍溫度及溼度，保持通風的環境並防範冷風侵襲。