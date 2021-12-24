超吸睛　中市清潔隊員化身聖誕美魔女　掃街成打卡風景

「台中好甜！甜在其中」 2021 耶誕嘉年華活動今 (24) 晚將登場，台中市環保局中西區清潔隊呼應「珍奶耶誕樹」的主題，出動最甜聖誕美魔女，駕駛電動小型掃街車，在舊台中火車站前廣場、綠、柳川等景點清掃街道，萌翻的模樣及車上的珍珠奶茶，讓路人大呼「好想來一杯珍奶」西屯區清潔隊也派出聖誕老公公與麋鹿，駕駛電動機車出勤拆除違規廣告，吸睛裝扮吸引民眾合照打卡，一同歡度耶誕佳節。

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中西區清潔隊長李秋靜表示，小型電動掃街車呼應車站廣場「有你珍好」珍奶耶誕樹主題，以回收珍珠板及廣告紙製成珍珠奶茶造型，由疫情期間防疫消毒女力李泇莉化身為聖誕美魔女駕駛，穿梭於舊台中火車站前廣場、綠、柳川道路執行勤務，不少大小朋友也親自體驗乘坐。

李泇莉表示，今年是第 3 年化身清潔隊聖誕大使，駕駛小型電動掃街車出擊，珍珠奶茶可說是台中的驕傲，誰看了都想來一杯，看到民眾帶著歡笑體驗電動掃街車，全部的辛勞也都一掃而空，也希望大家能將最甜的體驗留在心中。

西屯區清潔隊長陳益興提到，為響應台中耶誕嘉年華，同仁化身聖誕老公公與麋鹿騎著電動機車出勤，剛上路時還有點彆扭害羞，不過工作魂一上身，開始認真拆除違規廣告後也就不尷尬了。

西屯轄內有市府廣場、新光三越與台中大遠百、秋紅谷及國家歌劇院等著名地標，也都紛紛出現應景裝置及閃亮燈飾，為讓遊客到訪有良好印象，清潔隊努力執行市容維護，同仁也會騎電動機車上路，以環保的方式執行環保工作，做好公部門帶頭節能減碳的模範。