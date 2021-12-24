《魷魚》鄭浩妍被操剩骨頭「餓死再爆瘦」 曬皮包骨證據
南韓女星因鄭浩妍（又譯：鄭好娟）因出演《魷魚遊戲》爆紅，IG追蹤數一夕間暴增2300萬，是南韓女演員之最，她因此代言接不完，日前受邀赴美國工作，鄭浩妍透露因為成名沒時間吃飯，親自曬出瘦成皮包骨的照片，讓影迷擔心不已。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-24 16:16:01｜2021-12-24 16:22:23
鄭浩妍赴美與創新藝人經紀公司 （Creative Artists Agency）簽約成旗下藝人，更在當地停留1個月，工作忙翻天，10天就瘦了快4公斤。她受訪更透露，在《魷魚》爆紅初期，一週內曾掉過近3公斤，但並非壓力導致，是因紅的有點不知所措，所以食慾不振。她日前返韓，接受韓媒訪問表示，因疫情關係，入境者都須隔離，本來這趟回國，拍攝工作堆積如山，現在因疫情全取消，會好好珍惜休息時間。
鄭浩妍在IG曬出多張工作照，其中一張胸骨與肋骨根根分明，讓粉絲十分擔憂，她透露在美國活動太多，忙到連吃飯的時間都沒，「所以我瘦了很多，當時去美國要穿的衣服都很合身，現在全變得很鬆」，坦言現在體重比之前更瘦，好在回韓後，吃了朝思暮想的牛腸鍋，十分滿足。