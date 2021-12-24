特企／NFTBoard攜鎂地藝術基金打造兒童藝術元宇宙！

我是廣告 請繼續往下閱讀
NFTBoard打造兒童藝術元宇宙 串連親情友情社群
「鎂地藝術基金」與NFTBoard共同發行的首個NFT專案，是台灣一位小女孩MIUMIU的創作《古斯特與她的朋友》（GUST AND HER FRIENDS）。MIUMIU在4歲時就展現了驚人的繪畫天賦，常常將生活中的小故事化為創作靈感。每個「古斯特」都有自己特別的性格，例如愛吃糖、會蛀牙、愛討拍、淘氣，而每一個獨具藝術風格的「古斯特」，都是透過6歲的MIUMIU單純的視角所發想、創作的。NFTBoard表示，打造「古斯特NFT」的過程中獲得很多的正面迴響與支持，讓NFT創作不只有銷售，更多的是串連親情、友情、社群等連結，更期望讓參與者一同體會NFT為兒童藝術帶來的巨大力量。曾奕霖表示，鼓勵父母讓孩子盡情創作，「元宇宙是創作者的天堂，即便是小孩也能創造獨一無二的數位資產，而豐富的想像力將有如翅膀，將帶你在元宇宙中翱翔。」
《古斯特與她的朋友》不到12小時銷售一空 提20％收益鼓勵下一位創作者
《古斯特與她的朋友》與市場上的大型項目不同，採用輕量商業模式，首波以限量10個稀有釋出，獨具收藏意義及價值。上架時，以0.2以太幣為售價進行標售，不到12小時即售罄，單日漲幅高達320％。未來也將發展出更多不同的「古斯特NFT」，同時規劃「古斯特」IP音樂會、IP遊戲與相關產品發行。NFTBoard表示，只要在OpenSea購買《古斯特與她的朋友》NFT，就成為藝術元宇宙的贊助者之一。同時，古斯特NFT所得其中的20％收益將納入「META KIDS兒童藝術基金」，以鼓勵下一位孩童創造自己的藝術元宇宙角色，將創作能量延續下去，搭建美好豐富的孩童元宇宙IP。