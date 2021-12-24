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特企／NFTBoard攜鎂地藝術基金打造兒童藝術元宇宙！

▲NFT《古斯特與她的朋友》GUST AND HER FRIENDS是台灣6歲女童MIUMIU的系列畫作，上架OpenSea不到12小時後銷售一空。（圖／品牌提供）
▲NFT《古斯特與她的朋友》GUST AND HER FRIENDS是台灣6歲女童MIUMIU的系列畫作，上架OpenSea不到12小時後銷售一空。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-12-24 16:19:41

NFT堪稱2021年全世界最熱門的區塊鏈應用，而除了大人的收藏品以外，兒童的創意也值得透過區塊鏈永久保存。NFTBoard（全球NFT指標告示板）投資的「鎂地藝術基金」（Meta Art for kids），以關注孩童創作為使命，致力讓孩子寶貴的創意與童趣，透過NFT保存並增值。「鎂地藝術基金」與NFTBoard共同發行首個NFT《古斯特與她的朋友》（GUST AND HER FRIENDS），是台灣一位6歲女童MIUMIU的系列畫作，上架OpenSea不到12小時後銷售一空，除了讓孩子的藝術被全世界看見，也讓創作者家人進帳近百萬元。

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NFTBoard是全球最熱門的NFT排行榜、新聞、視頻、分析、事件告示網站，位在南港N24台北方舟區塊鏈創新基地，致力於出具NFT產業分析報導、並發展NFT的多元應用。NFTBoard共同創辦人暨內容長曾奕霖說：「NFT不僅是未來資產的載體與所有權證明，對創作者來說，也是一個全新的舞台，讓創意與創作能被更多人看到，登上世界舞台。」

NFTBoard打造兒童藝術元宇宙　串連親情友情社群

「鎂地藝術基金」與NFTBoard共同發行的首個NFT專案，是台灣一位小女孩MIUMIU的創作《古斯特與她的朋友》（GUST AND HER FRIENDS）。MIUMIU在4歲時就展現了驚人的繪畫天賦，常常將生活中的小故事化為創作靈感。每個「古斯特」都有自己特別的性格，例如愛吃糖、會蛀牙、愛討拍、淘氣，而每一個獨具藝術風格的「古斯特」，都是透過6歲的MIUMIU單純的視角所發想、創作的。NFTBoard表示，打造「古斯特NFT」的過程中獲得很多的正面迴響與支持，讓NFT創作不只有銷售，更多的是串連親情、友情、社群等連結，更期望讓參與者一同體會NFT為兒童藝術帶來的巨大力量。曾奕霖表示，鼓勵父母讓孩子盡情創作，「元宇宙是創作者的天堂，即便是小孩也能創造獨一無二的數位資產，而豐富的想像力將有如翅膀，將帶你在元宇宙中翱翔。」

《古斯特與她的朋友》不到12小時銷售一空　提20％收益鼓勵下一位創作者

《古斯特與她的朋友》與市場上的大型項目不同，採用輕量商業模式，首波以限量10個稀有釋出，獨具收藏意義及價值。上架時，以0.2以太幣為售價進行標售，不到12小時即售罄，單日漲幅高達320％。未來也將發展出更多不同的「古斯特NFT」，同時規劃「古斯特」IP音樂會、IP遊戲與相關產品發行。NFTBoard表示，只要在OpenSea購買《古斯特與她的朋友》NFT，就成為藝術元宇宙的贊助者之一。同時，古斯特NFT所得其中的20％收益將納入「META KIDS兒童藝術基金」，以鼓勵下一位孩童創造自己的藝術元宇宙角色，將創作能量延續下去，搭建美好豐富的孩童元宇宙IP。

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