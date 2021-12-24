「角落小夥伴」現身碧潭超好拍！15公尺蜥蜴母子地景療癒

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受到疫情影響，今年大家還是得待在國內無法出國，但新北市觀光旅遊局把角落小夥伴帶來台灣，結合碧潭溪面美麗的自然景致成為地景裝置，把碧潭的美好風光帶改大家，希望能給民眾一個療癒又難忘的驚喜體驗。
觀傳局表示，此次剛好搭配上碧潭的溪水意象，促成角落小夥伴的大型水上地景裝置在台灣首次亮相的機會，得以讓角落小夥伴與民眾團聚於碧潭。其中15公尺高的蜥蜴與母親水上地景浮現碧潭水面，蜥蜴安心依偎在母親背上，溫馨的親情畫面，還有角落小夥伴們陪伴的友情場景，白天為民眾帶來活潑歡樂的氣氛，夜晚(18時至22時)則點亮溫暖療癒的光輝，照亮碧潭療癒你的心靈，喜愛角落小夥伴的民眾絕對不能錯過！
今年碧潭地景裝置以角落小夥伴來到碧潭溫馨團聚為主題，帶出蜥蜴與母親的「親子」意象，以及角落小夥伴總是在一起的「夥伴」概念，傳遞珍惜家人、夥伴同心在一起的歡樂氛圍。12月23日點燈後，為期92天的展演過程中，將搭配「一起尋找角落小夥伴」答題抽獎活動，每個月抽出10名驚喜獎賞，讓民眾在碧潭尋找過程中還可以深度地認識這些可愛的角落小夥伴，如果你本來就熱愛角落小夥伴，也可以考驗一下你是不是資深的角落粉喔！
除了欣賞角落小夥伴的地景以外，民眾也可以到碧潭週周邊走走，包括美山步道、沿著新店溪自行車道騎乘自行車，欣賞碧潭吊橋光雕，體驗全台唯一的人力擺渡，在夜幕低垂時來到碧潭岸邊一睹角落小夥伴可愛風采和蜥蜴與母親間真摯的愛，體驗一段溫馨又夢幻的旅程。