內幕／侯友宜陣營一句話喚起藍營恐怖記憶　憂李登輝再現

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，侯陣營此言一出讓不少藍營人士都感到錯愕，更喚起了藍軍的恐怖記憶。侯友宜在公投結束沒幾天就與本土派的前立法院長王金平合體，過程中，又不斷透過媒體人為自己洗白，認為所有支持公投的人都是深藍，等於把正藍跟深藍劃上等號，也是對於藍軍的不認同，坐實了外界對於侯「藍皮綠骨」的質疑。
一名新北地方人士質疑，侯友宜現在難道在走李登輝的寄生策略嗎？過去李登輝就是寄生在國民黨身上，等到吃光國民黨能量後，就另立新政黨，最後去輔佐了民進黨的貪污總統陳水扁，而近侯人士直接點出「國民黨現在是否要促成退黨、甚至分裂成立新政黨」，更讓藍營警惕「小心李登輝再現」。
在公投策略方面，地方人士說，民進黨推的南票北送，顯然十分成功，侯陣營一再扯若黨中央不要喊四個都同意，侯就會支持公投，實在沒有什麼道理，就算黨中央喊四個都同意，侯還是可以對反萊豬表態，而不是最後只呼籲大家出門投票。
該人士直言，雖從結果來看，新北市除核四一案，其他3案都是同意大於不同意，看似侯友宜有守住新北，不過，民進黨此次是「南票北送」策略奏效，侯身為藍營最大諸侯、新北是最大票倉，也應發揮北票南送的影響力，反萊豬的同意票只跟不同意票差20萬票，若侯友宜可以登高一呼，大票倉多開出1％，四項公投案其實都有機會過關。
接下來國民黨要面對罷免台北市立委林昶佐以及台中第二選區立委補選兩役，藍營人士認為，1月9日對侯友宜是最好的「補考」時間，若是侯願意對於這兩案政治事件表態，相信藍營支持者都會對過去的事件加以包容，對侯友宜未來想搶攻大位也會有所助益。2018年侯友宜在選舉期間打出「有情有義」的選戰口號，希望不要從有情有義厚友宜，變成無情無義薄友宜。
面對藍營的圍剿以及藍皮綠骨的質疑，侯友宜日前出席公開場合說，自己加入國民黨46年，只要好好做事黨就有未來，不過他認為，國家要先於黨派，不是黨意超過民意，讓人沒有思考空間。「做事完全以選票考量，我寧可不要做」。