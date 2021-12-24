美呆！北海岸夜間光環境聖誕夜點燈 連假出遊、告白必去
聖誕節、跨年元旦連假陸續到來，想出去走走不知道有哪些好地方嗎？觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處從今（24）日晚間將啟動「北海岸遊憩據點光環境」，運用節慶及在地意象主題燈飾串起北海岸13大遊憩景點，讓寒冷的冬季夜裡增添溫暖氣氛，想告白、想陪家人晚上出門走走，不妨去北海岸走一趟。
記者張勵德/綜合報導
2021-12-24 16:37:34
今年北海岸遊憩據點光環境共規劃13處，包括:三芝淺水灣「踏雪精靈」，馴鹿於點亮的灌木叢中跳躍，伴隨遊客進入北海岸感受悠閒風情；石門白沙灣「彩蝶翩翩」，象徵吉祥美好的蝴蝶於白沙灣大道翩翩起舞，入口打造絢麗燈海呈現熱鬧氛圍；極北藍點「星光之城」，以和諧色調凸顯台灣最北邊的建築，在夜裡成為最亮的星點；月灣停車場「蝶戀月灣」，蝶舞紛飛邀月同行，光影成了最佳旅伴；婚紗廣場「情定北方」使用暖白及粉色系，搭配心心相印造型燈飾，展現海洋浪漫風情。
風箏公園「逐風星河」，五彩繽紛的風箏各自翱翔，喚起旅人內心的童趣；金山跳石咖啡區「跳石銀瀾」，由色彩繽紛的蝴蝶和波光粼粼般的燈飾妝點著跳石海岸；中角灣「花漾漫遊」，以櫻花燈飾點綴坡道，帶領遊客欣賞中角灣夜色之美；萬里野柳地質公園周邊「奇幻光林」營造聖誕氛圍，感受星夜浪漫的同時，也提前為明年野柳石光活動預告；基隆情人湖入口「戀戀初雪」，片片雪花布置在沿途牆面，開啟通往幸福的道路；湖海灣「花語繾綣」適合旅人停泊，回憶旅途的美好；汫水澳「旅人咖啡」，一覽無遺的大海美景有讓人心情變好的療癒魔力，來杯咖啡溫暖手心及心靈，享受剛好的寂靜；和平島公園「微光星球」多彩微光漫布一角，和天上微星守護著微微入睡的和平島。
本次光環境活動展示從今晚開始，會一直持續到明年年2月28日，每天傍晚5點到10點點燈，大家白天可以先到北海岸景點遊玩、欣賞藝術創作、逛老街品嘗美食甜點、泡湯，晚上欣賞星光及幸福浪漫的光環境，感受北海岸多樣魅力。