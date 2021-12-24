潘孟安屏東執政7週年　來自屏東的信與寫給屏東的一封信

屏東縣長潘孟安自 103 年 12 月 25 日就任迄今將屆滿 7 週年， 24 日潘孟安率領縣府團隊出席執政七週年記者會，此次邀集縣內農民、返鄉青年、青年及孩童代表拍攝「縣長我們想問」影片，藉由民眾提問的方式向縣民報告 7 年來推動各項重大施政，包含青年返鄉創業、社福建設、體育發展、深耕教育、藝文推廣、城市再造等，未來更會成為屏東終身志工。

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▲潘孟安執政七週年記者會現場接受媒體訪問。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.24）

活動過程由縣民朋友以「一封信」向縣長提出最想問、最好奇的問題，潘孟安對於民眾提出的問題，仍是信手拈來，提出相關青年政策、幼兒福利、老人照護等縣政回應，展現擘畫縣政的用心，令人印象深刻。

記者會現場，面對返鄉青年朋友提問，「聽說縣長從政以前是經商，有過創業的挫折嗎？」潘孟安說，過去曾經商過，也曾碰到困難，所以自上任後，為鼓勵青年創業，推動「青年三支箭政策」，包括移居穩定就業獎助計畫、創業輔導及陪伴創業、安居起家等政策。

教育紮根方面，潘孟安表示，如何讓孩子快樂學習及協助家長安心就業，自 104 年起，透過縣府與非營利組織合作，讓全縣課後照顧班落實到全縣每間國小校園，目前已嘉惠超過 6.5 萬名學子， 107 年積極佈建智慧網路、智慧教室及提升校園光纖化等資訊設備。

藝文推廣、培養人才、整備各藝文場館設備環境，提升觀眾及表演者的使用體驗，是縣長潘孟安在文化建設方面努力的方向，讓在地多元文化特色持續被看見。

▲潘孟安最後的「一封信」感謝屏東鄉親，給予滿滿支持及指教，成為「終身的屏東志工」。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.24）