放眼東南亞市場！台灣智慧醫療取得雙認證

《四方報》報導，昨（23）日，全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395）及遠距醫療解決方案（iTeleMed），通過美國健康保險可攜與責任法（HIPAA）及歐盟一般資料保護規則（GDPR）合規性驗證，成為台灣第一家通過雙認證的醫療軟體，未來將加速打通東南亞國際市場，展現台灣智慧醫療軟實力。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-24 16:46:50
據悉，研華將從東南亞開始，透過與當地醫院或SI業者合作的方式，逐步啟動iWard與iTeleMed國際佈局，再以開設在東南亞的歐美醫療業者醫院為跳板，積極搶進歐美市場。
研華智慧醫療產品經理許全慶表示，為了落實HIPAA與GDPR合規要求，研華從年初就啟動相關計劃，投入至少4-5個月的時間。根據SGS提出的查核改善建議，優化系統中資訊安全與隱私保護的設計，例如：以加密方式儲存及傳輸資訊、強化軌跡紀錄與留存、優化帳號密碼的管理與設計、增加民眾可以取回個人資訊的機制，希望讓歐美醫療客戶能夠更安心的導入研華解決方案。
研華指出，公司智慧病房解決方案將病患關懷與護理照護整合在單一平台，相較於歐美醫療系統供應商多將這兩大服務分別獨立成一套系統的做法，可以更有效地提高醫護人員作業效率與病患照護品質，期盼未來進攻東南亞市場和歐美市場能有所成，為台灣爭光。