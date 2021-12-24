全國最高聖誕樹在這裡！布農風聖誕節歡迎新住民參與

《四方報》報導，聖誕節慶到來，台灣最高的聖誕樹在南投縣信義鄉，設置於海拔約1,000公尺高的羅娜部落。羅娜村也是全臺最大的布農族部落，面積達39.12平方公里，每逢聖誕節期間，民眾都被全台部落最長聖誕花海隧道吸引前來同慶，去年湧進1萬餘人潮，歡迎想感受佳節氛圍的新住民，能前去朝聖。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-24 17:57:00
據悉，聖誕節不僅是信義鄉各部落年度最大的節慶、盛事，也是南投縣政推展觀光產業重要之地方特色節慶之一，並大力規劃與發揚。近幾年，聖誕節慶活動規模逐年攀升，遊客慕名而來，即便未曾謀面的遊客，即能感受親友般之歡迎與款待，在外謀職或已遷居異地的遊子，也都會想盡辦法返鄉過節。今（24）日平安夜，由教會帶領眾人拿火把巡禮整個部落報佳音，要讓全國民眾感受布農族人的熱情，此節慶堪比擬為布農族的「春節」般熱鬧，歡迎全國民眾前來和布農族人一起過年。
12月24日為主副燈設置地「羅娜露德聖母堂、地利天主堂」並同時辦理報佳音及晚會，25日則為其他地區「羅娜基督長老教會、信義基督長老教會、豐丘基督長老教會、久美基督長老教會、新鄉基督長老教會、望鄉基督長老教會、東埔基督長老教會、東光基督長老教會、人倫基督長老教會、雙豐基督長老教會、青雲基督長老教會、迪巴恩基督長老教會、潭南基督長老教會」聖誕晚會，是信義鄉重大宗教節慶活動之一。
今年信義鄉公所規劃「幸福信義鄉LULUNA聖誕感恩系列活動」，主燈以25公尺聖誕樹呈現，結合原住民在地元素，周邊聖誕燈飾及裝置藝術營造氣氛，襯托聖誕樹特色亮點，也透過展現特有藝術聖誕燈，並邀請羅娜部落各鄰族人共同佈置自家街道，結合部落觀光景點打造全臺部落最長達800公尺聖誕燈飾花海隧道。