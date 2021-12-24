林麗蟬新書《新台灣精神》 描寫新住民前進國會的奮鬥史
《四方報》報導，新住民在台灣要克服文化、語言及風俗習慣的隔閡，建立起屬於自己的生活和事業，比一般人更不容易。不過，國民黨前立委、現任婦女部主任林麗蟬，卻能從一名柬埔寨新住民一路奮鬥成為中華民國首任新住民立委，讓新住民的聲音進到國會，並持續在各地推動友善新住民的政策，意義非凡。林麗蟬將自己的奮鬥史收錄在新書《新台灣精神：林麗蟬從柬埔寨到台灣文化的融合與在地耕耘》，並在今（24）日於立法院舉行新書發表會，包括黨主席朱立倫、多名國民黨立委及新住民朋友皆到場支持，場面十分熱鬧。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-24 18:22:14
發表會中，黨主席朱立倫表示，自己一直希望台灣能有一名新住民立委，2015年經人介紹決定致電邀請林麗蟬出任立委，突然的邀約讓林麗蟬相當驚訝，他開玩笑表示當時自己不斷在電話中強調「我是朱立倫，不是詐騙集團」。最後林麗蟬決定代表國民黨出任立委，擔任立委期間也推動《國籍法》部分條文修法和各項友善政策，協助新住民朋友在台灣落地生根更便利，因此提拔林麗蟬也成為朱立倫從政生涯以來最讓他驕傲的十大決策之一。
印尼新二代、淡江大學副教授何景榮致詞時表示，以前國人都認為新住民國語不好、口條和能力差，但林麗蟬在立法院推動各項政策、甚至在公投辯論上展現出精彩表現，都為新住民和新二代族群爭了一口氣，因此要特別感謝她的努力，翻轉了過去的刻板印象。
林麗蟬在會中表示，未來將積極關注婦女和移民議題，包括台灣約有55萬個新住民家庭以及約80萬移工在台擔任看護、工廠作業員，在每個角落支撐起台灣經濟，相關移民政策應該更加完善。林麗蟬表示，未來將結合地方資源，成立新移民政策與研究基金會和智庫，聽取各方意見，與學者合作，提出相關移民政策供政府參考，並爭取民意支持，打造台灣成為人才的熔爐，讓來自全球的新住民，都能在此安居樂業。