台電電幻1號所成打卡美景 10萬顆積木打造巨型風機吸睛
座落新板特區、板橋車站旁的台電「電幻1號所」，是全國首座綠能主題展覽館，地底下更是一年供應新北市超過6億度電的變電所，展館主打結合能源與健身房的體感互動，自2019年開館至今累計超過8萬人參觀，更獲德國紅點設計大獎加持，今（24）日適逢2週年慶，呼應新北歡樂耶誕城樂高主題，聯手MIT台灣積木品牌與插畫家舉辦特展，用近10萬顆積木打造5米高還會轉動的積木風機，以及全台最大的立體積木壁畫牆，打造打卡美景。
記者許家禎/台北報導
2021-12-24 17:45:10
台電今日下午於電幻1號所展館舉辦《Empowering Our Life 風馳電幻》2週年特展開幕記者會。台電說明，台電近年透過展示空間、教育活動翻轉「能源教育」，創造與民眾有感溝通，2019年12月24日開館的電幻1號所，主打「綠色、智慧、未來」精神，並融入設計及永續概念，把能源結合「ENERGYM能源健身房」體感互動及多元展演活動，讓參觀展館也很好玩。
台電指出，位於彰化芳苑外海的離岸一期風電21座風機今年8月正式加入發電行列，裝置容量達109.2MW(百萬瓦)，一年可發約3.6億度電，提供近9萬家戶全年用電，是台電首座海上風場，亦為我國綠能發展從陸地走向海洋的重要里程碑。電幻1號所2週年特展即結合海上風機概念，聯手MIT台灣積木品牌智高公司與積木達人劉之聖，以2萬顆積木在展館入口處打造1:35比例、高達5米的超大積木離岸風機。
台電介紹，積木風機以金屬結構為骨架，選用不同積木塊體，加上馬達及電控裝置讓積木也可如實際風機轉動，光是扇葉就長達近2米，製作過程更出動機具高空作業。台電另也利用展館入口牆面與作品曾登上美國《華爾街日報》的知名插畫家廖國成合作，利用每顆2立方公分的MIT積木、以海上風電為題，用了近8萬顆積木拼組出寬660公分、高400公分的「全台最大積木壁畫」，歡迎民眾打卡拍美照。