411萬起，Porsche全方位電動跨界獵跑 Taycan Cross Turismo正式抵台

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣保時捷總裁Mathias Busse表示：「保時捷純電跑車的卓越性能，搭配上台灣保時捷打造完善的環島充電網路，讓Taycan於2021年維持亮眼銷售量。全新登場的Taycan Cross Turismo除了結合強大性能、頂尖科技，更標配了『Gravel (碎石) 行駛模式』，是全球首款具備輕越野能力電動跑車，將為車主帶來嶄新的駕馭體驗，踏上更自在、不受限的旅程。」
如Taycan四門轎跑系列，保時捷獨特研發的800 V電池技術驅動了Taycan Cross Turismo的優異性能表現。全新高科技底盤搭載四輪驅動及主動式氣壓懸載系統，令Taycan Cross Turismo即使在越野、非平坦道路上都能享受超凡而穩定的駕馭體驗；不僅如此，Taycan Cross Turismo亦為後座乘客增加47mm頂部空間，提升乘坐時的舒適性，並透過大型的尾門，延伸車尾空間打造超過1,200 L的酬載容量，使保時捷Taycan Cross Turismo成為全方位跨界車款。
Cross Turismo 全系列
保時捷Taycan Cross Turismo全車系標配輸出功率達93.4 kWh的高性能升級電池系統Performance Battery Plus，並於台灣推出兩款車型：
- Taycan 4 Cross Turismo - 電池功率為 380 PS (280 kW)，超增壓搭配起跑控制 (Launch Control)Launch Control時達476 PS (350 kW)。可於5.1秒內完成0~100km/h加速，極速為220 km/h，續航里程為389 – 456 km (WLTP)。
- Taycan 4S Cross Turismo - 電池功率為 490 PS (360 kW)，超增壓動力 (Overboost)，搭配起跑控制 (Launch Control) 時，最大功率可達571 PS (420 kW)。並可於4.1秒內完成0~100 km/h加速，極速為240 km/h，續航里程為388 – 452 km (WLTP)。
全新保時捷Taycan Cross Turismo除了標配高科技底盤搭載四輪驅動及主動式氣壓懸載系統，提供越野設計套件 (Offroad Design Package) 作為選配，可加高離地間隙至多30mm，以利行駛於更嚴峻的越野環境；此外，原廠亦提供「Gravel (碎石) 行駛模式」為標準配置，提升優化車輛在粗糙道路上行駛的穩定性。
Taycan Cross Turismo承襲了2018年日內瓦車展保時捷Mission E Cross Turismo的外觀設計；被保時捷設計師稱為「飛躍線 (flyline) 」的運動感車頂線條，巧妙地自車身尾部下滑再向後延伸，勾勒並定義了Taycan Cross Turismo的整體車身輪廓。輪弧、車頭及車尾葉子板，以及側裙等細部設計皆充滿越野跑格，此一風格更延伸至限定於越野套件提供的前、後保桿及門檻旁擋泥板設計，不但打造前衛奪目的外型，並同時保護車輛於越野時不受沿途碎石刮傷。
【Taycan Cross Turismo車系建議售價】
Taycan 4 Cross Turismo： NTD 4,110,000元起
Taycan 4S Cross Turismo ：NTD 4,900,000元起