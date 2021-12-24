尋獲桃園體育局股長！失聯12天 大體卡20樓高斷崖上
桃園市體育局的李姓運動股長，上週末獨自攀登中央尖山，原訂12日返家，結果家屬等到13日中午都聯絡不上李姓股長；今（24）日是他失聯第12天，台中消防局在中午12時許，透過空拍機在中央尖山斷崖中段發現遺體，但因地形險峻加上氣象驟變，後續將再視天候狀況，申請空中勤務總隊協助吊掛救援。
編輯中心／綜合報導
2021-12-24 19:06:30
據了解，這名李姓運動股長，平時就常登山、路跑，並多次獨攀百岳，但他在本月11日時登上中央尖山，最後發話訊號是在11日下午南湖溪山屋，原訂要在12日晚間21時返家，但家人跟同事都聯絡不上他。
桃園、台中消防隊獲報後，在兩地展開搜救，派出1車4人沿線搜尋，桃園市消防局也出動1車5人會合，原定15日以空勤直升機搜救，但天候不佳作罷；歷經兩週搜救行動，台中市消防局第二救護大隊在今日中午12時許，透過空拍機在一處斷崖上，發現李男身影，但疑似已無呼吸心跳。
目前天候狀況不佳，且遺體位在20樓高的斷崖處，因此搜救隊決定待天候狀況條件允許，並申請空中勤務總隊直升機協助執行吊掛救援，再將其大體搬運下山。
消息傳回桃園市體育局，局長莊佳佳與李男的同事們，心情都沉重，也相當不捨。（編輯：林莞茜）