橋科提前3年選地招商　半導體、電動車大廠搶進

高雄市長陳其邁上任後積極推動的橋頭科學園區，今（24）日舉辦選地招商典禮，吸引國巨、日月光、群聯、鴻海及鴻華等多家半導體、電動車等產業大廠搶先插旗，總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、高雄市長陳其邁、科技部長吳政忠、內政部長徐國勇、經濟部長王美花及多位產學代表蒞臨參與見證園區縮短整整至少3年建廠時程。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-24 19:20:20
總統蔡英文致詞時表示，南部有發展潛力，只是過往企業對南部不熟悉，行政團隊花很多心思帶熟悉北部生態的企業來南部走走看看，讓他們聊解到高雄其實是有發展潛力的，並對今到場企業代表致上最深的謝意，強調這不僅是企業的選擇，也是一個國家平衡發展的選擇，也讓南部鄉親有自信心，高科技也能在南部深耕。
「我沒有忘記、也沒有放棄」陳其邁表示，推動橋頭科學園區是他對高雄鄉親的承諾，在擔任副院長時就把區段徵收、環評跟建廠都同步進行，讓橋科開發期程從6年縮短成3年，今天選地招商啟動典禮證明市府團隊跟廠商都有信心、有決心打世界盃進軍國際市場。
高雄市政府經發局長廖泰翔則說，這次橋科選地招商吸引包括半導體及電動車兩大亮點產業大廠搶進，其中隨全球產業推進、環保意識抬頭，各國電動車產業前景可期，很開心電動車大廠鴻海、鴻華、順益、成大精機選擇插旗橋科；而台灣半導體產業深具全球競爭力，除晶圓代工龍頭台積電、封測大廠日月光，也積極爭取IC設計廠商，盼從上游IC設計、系統應用結合到下游的製造與封測，形成完整半導體產業群聚，南部半導體S廊帶逐漸成形。
經發局指出，橋科位於橋頭新市鎮範圍內，基地範圍位於高雄科技大學第一校區北側農業區，基地左側緊鄰國道1號，右側鄰接高鐵，面積262公頃，其中產業面積164公頃，另包括國道1號西側住宅區、商業區及公園綠地、道路等公共設施用地，是全台唯一有營所稅抵減的科學園區，也是未來10年台灣科技發展重要基地，歡迎企業踴躍投資進駐。