2021最強網紅！米砂靠AV買豪宅　連千毅擁「娜美妻」圈粉

2021 年新勢力崛起，話題人物不再是綜藝圈的大哥大姊，而是爭議不斷的網紅們，脫口秀演員龍龍哭訴老K霸凌，拿前男友開玩笑，引發女權爭論， 最後連雞排妹也反目成仇參戰；「FBI帥哥」鄧佳華和直播天王連千毅簽約3年，不到2個月就臨陣脫逃，轉型當起AV男優，領了紅包600元獻出處男作；唯一笑到最後的是「老濕姬」YouTuber米砂，翻拍《魷魚遊戲》成AV版影片《鮑魚遊戲》，賺進百萬台幣入帳，開心入住豪宅、買新車。





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米砂翻拍AV版《魷魚遊戲》 進帳百萬入住豪宅





韓劇《魷魚遊戲》在全球暴紅，知名YouTuber米砂搶先在日韓之前，將劇情翻拍成《鮑魚遊戲》，在成人影音平台上架，風光賺進600萬元，米砂也分紅到100萬，今年陸續搬進1,700萬元的豪宅，還買了200萬的特斯拉汽車。米砂向《NOWnews今日新聞》表示，房子、車子都是靠累積積蓄購入，《鮑魚》帶給她的最大利益是增加知名度，在AV界說話更有分量、有話語權。她表示，一直努力想導正AV圈的職場氛圍，讓女優們都有穩定收入，享有健康的拍攝環境，而非外界宣稱的女優被黑道強迫拍片的謠言。米砂今年更花費100萬元開設新公司，一人擔起導演、攝影、剪接、配音工作，建立起自己的品牌風格，讓粉絲很期待她的下一步作品。





▲米砂今年以《鮑魚遊戲》影片，成為網友熱門討論人物。（圖／翻攝米砂IG）

龍龍掀起脫口秀亂鬥 哭訴霸凌對戰雞排妹





頗受歡迎的脫口秀演員龍龍，在《炎上》節目被老K揭開前男友隱私話題，感覺不受尊重，向媒體哭訴長期被霸凌，引起網友熱議，博恩向她落淚道歉，也掀起「脫口秀尺度」或「開地獄梗」的討論，沒想到風波延燒半個月後，龍龍卻被經紀公司閃電切割，同公司的藝人雞排妹反控整間公司被龍龍利用，爆料她拍影片假哭，自導自演，故意掀起對立，讓自己看不下去，決定揭穿龍龍的假面具。網紅們透過臉書互相喊話，劇情一再翻轉，讓人一頭霧水，「龍K之亂」吵了一個月後落幕，唯一值得慶幸的是，脫口秀表演難得受到重視，門票大賣，許多人氣演員們也被大家認識。





▲康姊（左圖左）與鄭家純深夜直播，講述幫龍龍拍片的經過。（圖／翻攝鄭家純、龍龍FB）

連千毅直播辣妹搶鏡 私藏混血「娜美妻」羨煞粉絲





直播天王連千毅與老婆石帕玉育有2子，「娜美妻」的照片曝光後掀起大批粉絲關注，透露對方「身高171公分、34E沒有整的、23腰，又有日本人的血統。」瞬間讓大批網友鼻血直流，而連千毅也表示娜美是個內外兼具的妻子，從認識到現在，對方一直是他的財務祕書：「她一直幫我省錢，所以現在很放心地把投資工作交給對方，這也是我寵溺她的原因。」儘管目前2人只有公證，還沒有正式辦結婚，不過已經相互扶持8年，最近也在安排時間拍攝婚紗照。





▲連千毅（左圖左）擁有身材火辣的娜美妻，讓網友相當羨慕。（圖／蘭庭精品臉書）

爭議人物鄧佳華流量暴漲 拍Ａ片炒熱「處男秀」





鄧佳華被直播天王連千毅捧紅，就在網路上成為話題人物，不過沒多久就毅然決然請辭，坦言自己遭對方不合理對待，雙方也因此鬧出違約風波。不過正當鄧佳華跌至谷底後，怎料好運又突然找上門，台灣AV片商「TWAV公司」邀約他拍AV，雖然挑選女優過程困難重重，整件事也頻被網友挨批是在炒新聞，不過鄧佳華最後仍在導演圤智雨的執導下，完成人生首支AV《華根初上》，20日順利上架後就讓觀看平台大塞車，迴響熱烈，而鄧佳華也成功拿下「破處紅包」，開心與對手女優苡若合照，並感謝片商TWAV公司說到做到。



