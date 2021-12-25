喜迎2022年！全台跨年「迎曙光」懶人包一次看

隨著年末的到來，2022年的腳步也近了，想好要怎麼度過了嗎？交通部觀光局特別彙整6個國家風景區，以及3個觀光遊樂業者，辦理2021-2022年賞夕陽、跨年及迎曙光活動資訊，讓民眾可以找到最自在舒服的方式來迎接新年的到來，觀光局建議，民眾可以選擇到阿里山參加日出印象音樂會，聆聽感恩音樂饗宴；或是到全台最高的跨年活動「梨山」，欣賞原住民熱情舞蹈，還可以到谷關看表演、泡溫泉、賞風景等。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-25 17:05:00
近期台灣各地掀起旅遊熱潮，該如何選擇地點歡送2021年最後一道夕陽？該等待何種時刻共浴新年第一道曙光？觀光局表示，全台及離島跨年時分皆有送舊迎新活動，民眾想歡送2021年最後一道夕陽、揮別疫情，可選擇到阿里山參加日出印象音樂會，聆聽感恩音樂饗宴，昇華心靈；或是到全台最高的跨年活動「梨山」，欣賞原住民熱情舞蹈，還可到谷關看表演、泡溫泉、賞風景，除去冷冽寒冬、迎向晨煦陽光；觀光局也推薦大小朋友闔家到麗寶樂園、劍湖山世界及義大世界，一同遊樂、看表演與煙火秀，在歡笑聲中度過佳節。
另外，根據北中南地區，觀光局也分別提出建議，像是北部民眾也可以自行前往宜蘭東北角頭城鎮外澳沙灘，看2022東北角特有的龜山朝日，結束後可到附近區域爬山、健行、騎自行車並順遊到礁溪泡湯，新年第一天鍛鍊強健體魄、揮別疫情陰霾、越來越健康。
中部民眾則是可以前往日月潭一起「潭」情說愛，在湖光水色霧氣繚繞的夜幕，等待曙光乍現迎接新年，並在水社碼頭市集、原聲天籟與音樂表演中熱鬧歡樂跨年。南部的民眾則是可以搭乘台灣好行到阿里山參加「日出印象音樂會」，來自阿里山高山上的天籟演奏，一同欣賞一場高海拔、高品質、高水準的三高日出印象音樂會。
東部民眾則是不妨蒞臨台東三仙台遊憩區迎曙光，該場域結合夜間燈光、壯麗八拱橋、在地特色市集，充滿濃厚幸福的感覺，享受新年的朝氣，迎接本島第一道曙光。
至於離島部分，民眾可選擇到馬祖西莒島上參加升旗典禮，效法當年戰士英雄昂首向前，慷慨激昂迎接國境曙光，並在前線島嶼、百年古蹟與沙灘海濤陪伴下迎新年賞日出賞美景，用海景與微笑開啟專屬的2022年。