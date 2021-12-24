平安夜爭路權陳抗！民團拆號誌牌被送辦 高喊譴責暴力
為爭取機車權，台灣機車路權促進會今（24）日晚間，在新北市板橋區展開「待轉大遶境」活動，透過按喇叭抗議市府交通局不正視交通平權，其中2成員拆除機車兩段式左轉號誌牌，1人對前來的員警比中指，均遭海山分局警以現行犯逮補帶回偵辦，也有部分前來聲援的部分騎士遭警方壓制。
編輯中心／綜合報導
2021-12-24 23:24:43｜2021-12-25 00:04:27
台灣機車路權促進會為表達機車權，向新北市政府稱待轉區及路口待轉格設置不當，去年起就在板橋區縣民大道、新府路口發起待轉大富翁活動，也多次和交通局溝通，透過意見交換平台開會，但並沒達成共識，因此預告在今日晚間在同個地點展開「待轉大遶境 誕辰大歡慶」活動。
警方接獲消息，也加派人力維護現場交通，致力維護交通順暢，不過在晚間20時許，機促會有兩名成員，穿著工程帽和背心，佯裝成工程人員拆除在中山路、新府路的機車兩段式左轉號誌牌，員警見狀制止，卻遭到另一成員比中指，現場機車騎士也狂按喇叭助陣，並高喊警察打人，海山分局隨後以現行犯逮補3人，以毀損公物、妨害公務罪嫌偵辦。
對此，機促會成員趕赴派出所外聲援，並在臉書上嚴厲斥責警方持法過當，質疑逮捕過程涉嫌使用暴力手段讓成員受傷，因此強烈譴責新北市政府警察一再使用暴力驅趕陳抗的民眾，並侵犯、迫害人權與言論自由，控訴警察的行為，是成為最不理性的來源、還造成更大的紛爭，並強調活動是為路權平權發聲，希望可以改善新北市的塞車和交通事故居高不下問題。
新北市交通局則回應，傾聽機車族及地方民意建議，調整優化道路安全，以專業角度打造安全友善交通環境，已取消8處強制機車兩段式左轉議題達共識。新北部分路口續辦會勘開放機慢車直接左轉，其他訴求也正蒐集樣態，並與促進會共同個案討論改善方式；至於涉及污辱公署或毀壞公物者，警方必定嚴正執法，制止類似事件發生。（編輯：林莞茜）