王力宏退出娛樂圈新動向曝光　網友驚訝：要轉行了？

金曲歌王王力宏被前妻李靚蕾揭發不堪性史，優質形象崩盤，演藝事業全面停擺，日前放低姿態公開道歉，宣布暫時退出演藝圈，不過網友發現，他在大陸的公司有新動作，好奇問：「這是要轉行了嗎？」
娛樂中心／綜合報導
2021-12-25 09:52:41｜2021-12-25 10:36:26
王力宏20日表示，將會暫退娛樂圈，把時間留給家人，22日有大陸網友注意到，他名下的「火力全開有限公司」已經以100%持股，入股一家名為「成功金字塔」的科貿公司，原股東YUEXUE TECHNOLOGIES, INC.公司則退出，法定代表人及執行董事變成WANG ALEXANDER LEE HOM（王力宏）。
據了解，該科貿公司去年12月8日成立，經營電子產品銷售、音響設備銷售、服裝服飾批發、企業管理諮詢、項目策劃與公關服務等，讓人聯想王力宏似乎要全面退出娛樂產業，轉戰科技貿易。
其他網友見狀議論紛紛，「一下子成資本家了」、「原來離婚還給自己留一手，真不愧是精打細算的男人」，有人力挺「還不讓人活了是嗎」、「人家有本事掙錢」、「希望力宏哥重整旗鼓，王者歸來」。
事實上，王力宏不僅有音樂才華，先前投入教育科技領域，自己編寫程式，研發線上歌唱教學APP，大展生意頭腦，身邊也有許多知名科技業友人，如蘋果執行長庫克、YouTube創辦人陳士駿等，未來假如真的轉行，也不讓人感到意外。（編輯：楊穎軒）