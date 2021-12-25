NBA／下一場就挑戰3000三分？Curry得先跨過聖誕大戰心魔
超級球星Stephen Curry目前距離成為聯盟第一位在例行賽投進3000顆三分球的球員，只剩下6記的差距。以他的能力來說，有機會在下一場就完成，不過得先克服自己生涯最難打的比賽。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-25 11:13:58
Curry今年迎來里程碑的一季，此前才剛剛超越Ray Allen成為聯盟例行賽三分球命中總數的保持人。事實上那一段時間，他曾經陷入低潮，受訪時也不諱言這和面對紀錄時所感受到的壓力，以及別隊對於他的針對防守有關。
「我從不會破紀錄過度興奮，但也不會視而不見。我不會因為此前狀態不好而失去信心，我就是繼續做我擅長的，我會正確的心態。」Curry上一場對灰熊投進8顆三分球、砍下46分，似乎已經回到了爭搶MVP時的巔峰狀態。
下一場將在聖誕節當天對戰鳳凰城太陽，Curry有機會成為第一位「3000三分俱樂部」的成員。不過他生涯在「聖誕大戰」一向打得不好，單場最高得分僅19分，三分最高命中2記。
「我喜歡聖誕大戰，因為這也就意味著你是最受歡迎的球隊之一，不過，就我個人而言，我不喜歡聖誕大戰，這是因為我在聖誕大戰的時候打得不夠好。」不過就算如此，Curry仍表示他會努力在接下來的比賽中努力打出好表現。