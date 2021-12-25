說走就走小旅行　中市屯區自在遊

耶誕、跨年連假將至，台中市觀光旅遊局推薦來趟「說走就走」的台中屯區小旅行，像是霧峰區的光復新村、霧峰高爾夫球場、國定古蹟霧峰林家宮保第，仕紳風雅；大里區的國光假日花市、纖維工藝博物館，藝文創新；烏日的聚奎居、知高圳步道，清新質樸，尤其適合愛好獨自旅遊的行旅。





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觀旅局表示，喜歡復古懷舊場景遊客，霧峰光復新村絕對是旅遊首選，濃厚的眷村味，一直以來是台中新人拍攝婚紗取景的好去處，也有不少電影及電視劇像是一把青在此拍攝。老屋翻修的新創店家結合周邊歷史痕跡，讓遊客能以輕鬆腳步探索光陰留下的足跡，這裡有許多文創市集小店，逛累了可以找間店喝杯咖啡、吃個甜點，還有傳統平價滋味的麵店可讓人大快朵頤。











觀旅局指出，吃飽喝足，不妨安排來趟霧峰生態環保高爾夫之旅，過程中不時會和老鷹、獨角仙、鳳蝶、五色鳥、朱鸝等偶遇，還會有小獼猴不定時來串門子，長尾烏鶖、白鷺鷥也遍布整座球場角落，豐富的自然生態與天然景觀讓一個人的旅行更為快意。而霧峰必遊國定古蹟霧峰林家宮保第，夜探最有趣！月光下提燈籠逛古宅，大花廳樂曲流盪，值得獨自細品。











喜歡盆栽、花藝的遊客，大里國光假日花市也是大推景點之一，此處店家相當多元，植栽、花材及園藝產品外，也販賣食品、手工藝品。喜歡藝術看展的遊客，大里纖維工藝博物館有許多常設展及戶外裝置藝術可以盡情瀏覽，「光影織間」由藝術家黃英誠與花藝師吳宜真共同創作，巧妙融合了自然植物及人造纖維。











入夜之後，在大里纖維工藝博物館、運動公園與國民暨兒童運動中心周邊展出「映動台中光織大里」，即日起至明年2月底連續60多天，3大主題光照藝術裝置與與光影廊道，台中屯區不管白天夜晚都多采多姿。 晚餐時段好好犒賞自己，one & on燒肉提供單人套餐，主打一個人也能好好吃燒肉，一個人旅行小鳥胃也不怕太浪費。吃飽喝足還可以順路去康橋水岸公園步道散步，欣賞傍晚時刻河岸浪漫風光。











另外，觀旅局提到，烏日區質樸清新，除溫泉享譽全台之外，歷史建築聚奎居，融合傳統三合院和巴洛克西式建築風格，氣派非凡，目前館內提供旗袍與下午茶體驗，最受女性朋友青睞。想看烏日美景，就一定要知走一趟知高圳步道，由石板打造為主的步道，沿途地勢平緩，景色優美，登頂後絕景盡收眼底。











▲霧峰光復新村濃厚的眷村味，台中新人拍攝婚紗取景的好去處(圖／觀旅局提供2021.12.25)





