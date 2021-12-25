全台首場電競移動艙　「酷玩行者」台中街頭快閃

深受國人喜愛的電子競技運動持續發燒，台中市運動局攜手產業界合推「全台首場．酷玩行者快閃活動」， (24) 日耶誕前夕在台中街頭快閃，沿途行經台中重要地標，包含市政府、國家歌劇院、大里運動公園、洲際棒球場與勤美全國大飯店等地，祝福市民朋友一同與酷玩行者，度過特別的耶誕佳節。

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運動局長李昱叡表示，酷玩行者概念來自於運動推展需要深入基層，與產業合作行銷推廣與扎根，構思將電競運動透過移動裝置輸送，帶入台中各區域巡迴，讓市民可以近距離體驗接觸，特別和 Master XP 酷玩行者合作，促成此次快閃活動，宣告 2022 台中邁向行動電競跨域新時代。

Master XP 亞太區負責人林長毅指出，全台首輛由 Master XP 獨自打造的電競移動艙「酷玩行者」，以酷炫外表與高規格改裝， 外觀大膽呈現 Cooler Master 酷碼科技獨特的品牌氣息。內裝部分更是攜手企業界美商 AMD 、 ASRock PowerColor 、 TeamGroup 一起打造出超強效能的 MasterBox 540 電競主機、同時搭載專業級周邊，包含曲面電競螢幕、機械式電競鍵盤、電競滑鼠、耳罩式電競耳機、以及電競椅。同時不負玩家的期望，還特別搭載 ARGB 燈光系統，讓電競迷享受電競設備所帶來專業體驗，充分感受電子競技魅力。

此外，台中推動電競活動與賽事一檔接一檔，如年度電競盛事「 2021 第三屆大專盃電競錦標賽」上週剛落幕，緊接著今日將舉辦「台中市市長盃電競錦標賽」與「 LINDY 盃英雄聯盟電競賽」，台中推動電競運動深受市民朋友青睞。