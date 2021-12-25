全台首場電競移動艙　「酷玩行者」台中街頭快閃

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運動局長李昱叡表示，酷玩行者概念來自於運動推展需要深入基層，與產業合作行銷推廣與扎根，構思將電競運動透過移動裝置輸送，帶入台中各區域巡迴，讓市民可以近距離體驗接觸，特別和Master XP酷玩行者合作，促成此次快閃活動，宣告2022台中邁向行動電競跨域新時代。
Master XP 亞太區負責人林長毅指出，全台首輛由 Master XP 獨自打造的電競移動艙「酷玩行者」，以酷炫外表與高規格改裝， 外觀大膽呈現 Cooler Master 酷碼科技獨特的品牌氣息。內裝部分更是攜手企業界美商 AMD、ASRock PowerColor、TeamGroup一起打造出超強效能的MasterBox 540 電競主機、同時搭載專業級周邊，包含曲面電競螢幕、機械式電競鍵盤、電競滑鼠、耳罩式電競耳機、以及電競椅。同時不負玩家的期望，還特別搭載ARGB 燈光系統，讓電競迷享受電競設備所帶來專業體驗，充分感受電子競技魅力。
此外，台中推動電競活動與賽事一檔接一檔，如年度電競盛事「2021第三屆大專盃電競錦標賽」上週剛落幕，緊接著今日將舉辦「台中市市長盃電競錦標賽」與「LINDY盃英雄聯盟電競賽」，台中推動電競運動深受市民朋友青睞。
運動局表示，未來持續深化與產業、學術界合作，包括中台灣電競聯盟與大專院校等，跨產、官、學共同推廣如金隼盃、大專盃、弘光盃、LINDY盃、不老電競大賽等精彩賽事與活動；同時與酷玩行者行動電競結合，提供給市民更多元的參與面向，延續「台中電競酷運動」熱潮。