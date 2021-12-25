台中好聖誕　1001名聖誕老公公報佳音

「

2021

台中好聖誕

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予愛同在」，由台中市政府民政局舉辦平安夜聖誕晚會，

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晚在台灣大道市政大樓府前廣場登場，邀集

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位聖誕老公公歡唱活動主題曲「聖誕哇嘎哩」，並至百貨商場、社區鄰里報佳音，市長盧秀燕也出席與現場大小朋友齊唱耶誕詩歌，迎接幸福耶誕夜，共同為台中祈福。

盧秀燕表示，今晚是平安夜，台中市教會發展策略聯盟協會及台中市眾教會去年就開始和市府一起舉辦台中好聖誕活動，希望透過今晚活動一起為城市禱告、為市民祈福；這一年因為疫情，大家都相當辛苦，但神的恩典讓大家不怕艱難一起通過考驗，相信明年開始我們都會更好。

民政局表示，這

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年全球受新冠肺炎疫情影響，不僅改變人們原有的生活樣貌，也為經濟、產業型態帶來不可逆的變化，全世界都相當辛苦。台灣疫情目前相對穩定，各產業也逐漸鬆綁，感謝所有市民朋友的團結合作，配合市府做好各項防疫工作，才能讓市井生活逐漸恢復正常。藉由今晚的平安夜晚會，帶領民眾與台中眾教會牧師一同祈禱國泰民安、疫情早日遠離，迎向健康幸福的

2022

，同時預祝市民朋友新年快樂、福虎生豐。

民政局長吳世瑋表示，「

2021

台中好聖誕」由民政局聯合社團法人台中市教會發展策略聯盟協會及台中市眾教會共同舉辦，今年台中好聖誕的主題「予愛同在」，強調歡聚及同在的精神，規劃象徵「家」的

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米高充氣雕塑聖誕樹「大予樹」與活動主視覺角色誠實君「阿尼斯特」雙主燈，照耀市府廣場，持續傳遞愛與祝福的能量。雙主燈展期將跨越至明年

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月

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日，延續「予愛同在」的幸福氛圍，與市民朋友共同迎接嶄新的一年。

民政局說，「

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台中好聖誕」現場闖關抽獎獎項於晚會同步抽出，並由盧市長親自抽出活動頭獎價值近

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萬元的

iPhone 13 pro 256G

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