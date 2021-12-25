平安夜路檢　背十案毒品通緝犯栽了

高雄市警方為了守護平安夜治安、加強取締不法，苓雅分局於昨（24）日深夜10點至翌日凌晨2點許，針對轄內治安要點舉行擴大臨檢暨路檢專案勤務，0點46分時在中正一路與福德三路發現一輛車上散發濃濃K味，並在車上查獲愷他命、安非他命等毒品，及開山刀和西瓜刀，訊後將身背十案的通緝犯依法送辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-25 12:06:16
苓雅分局成功路派出所員警於凌晨於中正一路與福德三路執行路檢勤務，一台自小客車行經員警所設置之路檢點時，因車內散發濃厚K他命氣味，而遭員警攔下盤查，員警查證二十九歲李姓駕駛身分時，告知李民已在今年12月遭高雄地檢發布為毒品通緝犯。
李男聽到大吃一驚，不斷重複：「我沒有通緝啊！昨天才去開庭，我怎麼會是通緝犯」顯然不知道自己早已遭檢方通緝，李民大嘆自己涉有十個案件之多，也不知道各案進度為何，才搞得連被通緝都不曉得。
警方現在進行附帶搜索時，於車上副駕駛座前置物箱內，查獲三級毒品愷他命11包（總毛重59.76公克）、K盤1個、一粒眠（12顆）、二級毒品安非他命6包（總毛重4.31公克）及開山刀、西瓜刀各1把，李嫌見事跡敗露坦承不諱，扣案毒品初步檢驗分別呈現二、三級毒品陽性反應，全案經問訊後分別依通緝、違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，另無故持有刀械部分，則依違反社會秩序維護法函請簡易庭裁罰。