斥資3億元改建收費站　國道1號楊梅休息站啟用

交通部高速公路局斥資3億元為國道1號高架路段服務打造的楊梅休息站，於今（25）日上午舉行啟用典禮，預訂下午3時正式啟用營運，開放供用路人使用。該休息站為國道實施電子收費後，第一座利用舊有收費站空間改建之休息站，建築造型設計循「天圓地方」、仿客家圓樓概念興建，並以清水模工法施工，展現工程美學，並配置停車場、廁所及簡易賣場。
記者許家禎/台北報導
2021-12-25 12:42:45
楊梅休息站啟用典禮今日上午舉行，由交通部王國材部長及桃園市鄭文燦市長共同主持開幕剪綵儀式。高公局表示，楊梅休息站位於國道1號五楊高架道路南下端點71k+400處，其興建是考量國道1號南下自汐五高架至五楊高架沿線近60公里間，均無設置服務區供停靠休息及如廁空間，乃利用五楊高架終點南下側楊梅收費站舊址腹地改建為休息站。
該休息站配置停車場、廁所及簡易賣場，以服務五楊高架南下線用路人，提昇國道服務品質，為國道實施電子收費後，第一座利用舊有收費站空間改建之休息站。配合該休息站區配置及交通動線整體規劃，既有公警局楊梅分隊廳舍並配合遷建。
楊梅休息站總樓地板約1,556m2 (471坪) ，其中賣場棟為地上3層建物。建築造型設計循「天圓地方」概念，3棟廁所外型仿客家圓樓意象採圓筒狀結構，屋頂為三度空間變化之漏斗形垂版造型，以清水模工法施工，展現工程美學。屋頂圓形開口，以最自然的方式採光、通風，中庭並引入植生綠化，讓使用者感受自然與寧靜。停車場則採可增加基地保水、涵養地下水效能之結構性透水鋪面，提升綠建築效益及友善環境。
廁所除一般之男、女廁及考量身障人士需求外，亦提供性別友善親子空間，專設獨棟性別友善之「通用廁所」。男、女廁均有親子廁間及淋浴室，提供有需求之旅客使用，且考量幼童身高設置兒童洗手台、兒童小便斗；通用廁所一併設置無障礙廁間、無障礙淋浴室及哺乳室，營造最完善、全齡通用的使用環境。另為友善身障人士及兒童，停車場採路面與人行道等高之全平面無障礙規劃，並於賣場正前方設有無障礙(2席)及親子(1席)專屬停車位。