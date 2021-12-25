有塊肥皂能洗澡就覺得幸福　陳其邁認證這學妹是怪咖　

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林靜儀曾和陳其邁聊起自己的「休假活動」，是跑到落後國家義診，光是印度就去過10次，還告訴他「晚上洗個熱水澡就是很歡喜的事，有乾淨的水、有塊肥皂能從頭洗到腳，就是人生享受。」他說自己和怪咖學妹先後斜槓，走向政治路，但「這個怪咖是很偉大的醫者，這輩子都在為人民發聲，溫暖、勇敢、行公義，她做的很多事我做不到。」
民進黨立委鄭運鵬也說，自己和太太讀過林靜儀的著作《診間的女人》，了解她的心情，知道她不只接生過7千多個新生兒，也在行醫過程中，面對許多不被祝福、別人不願接的患者，「有愛滋病的、癌症的、體弱卻被逼著一定要生兒子的，每個她都要照顧，都要體貼媽媽的需要」。
他指林靜儀知道當醫生能救的人有限，才投入公共事務，擔任上屆不分區立委時，在衛環委員會致力處理老人照顧相關法案，逐項和衛福部、地方政府溝通，如今老人相關經費已從馬政府時代的50億增加到現在的650億。
林靜儀笑說自己今天才知道，在這些朋友眼裡「我是一個奇怪的女生，不怎麼愛賺錢、醫生都做那種困難的」，她說自己在台中生活30年，走在路上常遇到有人說，他家的孩子、孫子是自己接生的，有的孩子甚至已經有了投票權。還有人問她，醫生當得好好的，為什麼要出來選舉？她說：「除了我是奇怪的人，也希望讓自己接生過的這一代，未來有更好的環境。」