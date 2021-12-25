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有塊肥皂能洗澡就覺得幸福　陳其邁認證這學妹是怪咖　

▲高雄市長陳其邁透露林靜儀物質慾望低，有塊肥皂能洗澡就感到很幸福。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.25）
▲高雄市長陳其邁透露林靜儀物質慾望低，有塊肥皂能洗澡就感到很幸福。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.25）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-25 13:15:49｜2021-12-25 13:18:13

高雄市長陳其邁今（25日）到台中，為中山醫大的學妹林靜儀站台輔選，他說林靜儀是醫界有名的怪咖，做什麼事都和人家不太一樣，總是選擇很累的路走、有塊肥皂可以洗澡就感到幸福。林靜儀則笑稱，「剛剛才知道我在他們眼裡，是奇怪的女生。」

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陳其邁和中二立委補選民進黨候選人林靜儀，都畢業於中山醫大，他今天到台中烏日為林靜儀站台時，形容這個學妹「是怪咖、一個奇怪的女生，做什麼事都和人家不太一樣。」他說，一般醫學系女生會選比較輕鬆的眼科、耳鼻喉科、小兒科，她偏偏選外科裡最累的婦產科，明明可以過相對較好的生活，但在醫院裡看到很多不公平的事，越來越坐不住，跑出來為弱勢發聲。

林靜儀曾和陳其邁聊起自己的「休假活動」，是跑到落後國家義診，光是印度就去過10次，還告訴他「晚上洗個熱水澡就是很歡喜的事，有乾淨的水、有塊肥皂能從頭洗到腳，就是人生享受。」他說自己和怪咖學妹先後斜槓，走向政治路，但「這個怪咖是很偉大的醫者，這輩子都在為人民發聲，溫暖、勇敢、行公義，她做的很多事我做不到。」

▲立委鄭運鵬（右二）等人為林靜儀站台。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.25）
▲立委鄭運鵬（右二）等人為林靜儀站台。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.25）
民進黨立委鄭運鵬也說，自己和太太讀過林靜儀的著作《診間的女人》，了解她的心情，知道她不只接生過7千多個新生兒，也在行醫過程中，面對許多不被祝福、別人不願接的患者，「有愛滋病的、癌症的、體弱卻被逼著一定要生兒子的，每個她都要照顧，都要體貼媽媽的需要」。

他指林靜儀知道當醫生能救的人有限，才投入公共事務，擔任上屆不分區立委時，在衛環委員會致力處理老人照顧相關法案，逐項和衛福部、地方政府溝通，如今老人相關經費已從馬政府時代的50億增加到現在的650億。

林靜儀笑說自己今天才知道，在這些朋友眼裡「我是一個奇怪的女生，不怎麼愛賺錢、醫生都做那種困難的」，她說自己在台中生活30年，走在路上常遇到有人說，他家的孩子、孫子是自己接生的，有的孩子甚至已經有了投票權。還有人問她，醫生當得好好的，為什麼要出來選舉？她說：「除了我是奇怪的人，也希望讓自己接生過的這一代，未來有更好的環境。」

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