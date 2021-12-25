汪小菲暴怒不認新歡　大陸網友不挺了「超級窩囊的人」

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而起初大S、汪小菲離婚，不少網友批大S「那個台灣女人真的夠了」、「大S骨子裡就是台獨，瞧不起大陸，在台灣生活不讓孩子來大陸上學」、「以後別來大陸撈金」，如今風向驟變，留言幾乎力挺大S，「大S敢愛敢恨斷捨離的性格我太喜歡了」、「她真的一直都沒變」，肯定她對前夫新緋聞的回答有格局、底氣。
事實上，汪小菲今（25日）凌晨三度發文駁斥出軌、搭上張穎穎，「你們哪個相片和眼睛拍到是張女士了？你們一張嘴隨便說」，更以不雅字眼大罵網友，「從我們離婚，我沒說過一句熙媛的事情，你們一幫傻X粉絲，自己意淫。我在留言裡面說了多少遍，她們不是td（台獨），你們這幫傻逼Ｘ粉絲，非要往自己身上安」。
汪小菲強調，他和大S和平分開，不需要外界的傷害，「所有人的聲音不能代表我和熙媛，包括張蘭女士，之前說了，現在也一樣」， 不過文章發布沒多久就刪除。
針對汪小菲最新聲明，網友更火，「如果不是張穎穎，女方早就會發文澄清了，會發微博又秒刪，無非就是怕網友挖到更大的」、「沒見過比他更窩囊的人了，都離婚了，微博帳號還不能控制」、「他們母子吃愛國流量飯，現在吃不下去，就怪網友找事」、「這波我站大S」，不過也有人聲援，「離婚了，找新的很正常吧」！（編輯：楊穎軒）