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汪小菲暴怒不認新歡　大陸網友不挺了「超級窩囊的人」

▲汪小菲離婚後的私生活被放大檢視。（圖／NOWnews資料照、會火微博）
▲汪小菲離婚後的私生活被放大檢視。（圖／NOWnews資料照、會火微博）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-25 14:10:56

大S（徐熙媛）和汪小菲11月底宣布離婚，大陸網友封汪小菲是「第1個因愛國離婚的男人」，讚他「真爺們」、「實現微博自由」，豈料，才恢單不到1個月就被拍到帶嫩妹回家，婚內出軌傳言甚囂塵上，即便發律師信否認、放話提告，輿論仍逆轉心疼大S，「大S真的勇敢果斷」！

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▲長髮美女進車裡後，汪小菲還抽菸不斷吞雲吐霧。（圖／翻攝微博）
▲▼汪小菲本月16日被拍到打包長髮美女回家。（圖／飯圈雜談微博）
▲長髮美女穿著羽絨服，坐進汪小菲的座車。（圖／翻攝微博）
自從汪小菲遭狗仔爆料，疑似早有了25歲新歡張穎穎，女方還被目擊兩度前往他的住處，加上大S回應「對我來說都過去了，我珍惜當下，祝福小菲」，讓多數大陸網友氣炸，「婚內出軌用兩岸矛盾攻擊老婆...真是個好男人啊」、「自己出軌還往大S身上潑髒水，放過她吧」、「真不知多大個臉能這麼幹」，轟汪小菲根本是戲精。

▲汪小菲不認與女星張穎穎約會。（圖／張穎穎微博）
▲汪小菲不認與女星張穎穎約會。（圖／張穎穎微博）
▲張穎穎有傲人水蛇腰，身材火辣。（圖／張穎穎微博）
▲張穎穎有傲人水蛇腰，身材火辣。（圖／張穎穎微博）
而起初大S、汪小菲離婚，不少網友批大S「那個台灣女人真的夠了」、「大S骨子裡就是台獨，瞧不起大陸，在台灣生活不讓孩子來大陸上學」、「以後別來大陸撈金」，如今風向驟變，留言幾乎力挺大S，「大S敢愛敢恨斷捨離的性格我太喜歡了」、「她真的一直都沒變」，肯定她對前夫新緋聞的回答有格局、底氣。

事實上，汪小菲今（25日）凌晨三度發文駁斥出軌、搭上張穎穎，「你們哪個相片和眼睛拍到是張女士了？你們一張嘴隨便說」，更以不雅字眼大罵網友，「從我們離婚，我沒說過一句熙媛的事情，你們一幫傻X粉絲，自己意淫。我在留言裡面說了多少遍，她們不是td（台獨），你們這幫傻逼Ｘ粉絲，非要往自己身上安」。

▲汪小菲深夜發文否認緋聞，還罵網友傻Ｘ。（圖／翻攝汪小菲微博）
▲汪小菲深夜發文否認緋聞。（圖／汪小菲微博）
汪小菲強調，他和大S和平分開，不需要外界的傷害，「所有人的聲音不能代表我和熙媛，包括張蘭女士，之前說了，現在也一樣」， 不過文章發布沒多久就刪除。

針對汪小菲最新聲明，網友更火，「如果不是張穎穎，女方早就會發文澄清了，會發微博又秒刪，無非就是怕網友挖到更大的」、「沒見過比他更窩囊的人了，都離婚了，微博帳號還不能控制」、「他們母子吃愛國流量飯，現在吃不下去，就怪網友找事」、「這波我站大S」，不過也有人聲援，「離婚了，找新的很正常吧」！（編輯：楊穎軒）

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