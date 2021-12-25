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台灣燈會「光點」帶路　史哲：照亮高雄捷運、輕軌

▲史哲表示溫暖光點將一路從高鐵左營站串連到愛河灣、衛武營雙場域，熱情擁抱來到這座城市的人們。（圖／高市府提供）
▲史哲表示溫暖光點將一路從高鐵左營站串連到愛河灣、衛武營雙場域，熱情擁抱來到這座城市的人們。（圖／高市府提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-12-25 14:56:23

「2022台灣燈會在高雄」進入最後整備期，高雄市政府除了陸續發佈燈會作品亮相，也漸漸讓整個城市都感受到燈會的氣息。繼本(12)月初發表高鐵左營站迎賓視覺及高雄輕軌「燈會彩妝列車」深獲好評，近日高雄捷運左營站、西子灣、鹽埕埔、衛武營、美麗島站的燈會視覺意象紛紛登場，大大小小的「光點」繽紛又亮眼，讓來往民眾可以完全沉浸在燈會氛圍中，尤其是左營站碩大成串的燈會視覺，吸引民眾好奇駐足。高雄市副市長史哲表示，高雄是全台最早擁有捷運與輕軌雙系統的城市，這些溫暖光點，將一路從高鐵左營站串連到愛河灣、衛武營雙場域，引導民眾智慧便捷穿梭，也熱情擁抱來到這座城市的人們。

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▲▲燈會主視覺躍上半數高捷車廂內，要一路陪伴民眾逛燈會。（圖／高市府提供）
▲燈會主視覺躍上半數高捷車廂內，要一路陪伴民眾逛燈會。（圖／高市府提供）
史哲表示，此次台灣燈會結合市長陳其邁重視的城市地景、智慧科技、環保永續以及藝術人文等各項元素，將打造史上最特別的台灣燈會，可望開啟城市夜間燈光美學新頁。他表示，近日輕軌鼓山區公所到台鐵美術館站開放通車湧現人潮，高鐵、捷運、輕軌、鐵路與公車等整合性公共運輸工具，將會是全台獨有最便利的人流接駁系統。史哲也特別感謝高雄捷運公司和高市府攜手全面整備，打造最優質的燈會氣氛搭乘服務。

▲燈會主視覺「渲染」左營等五大捷運站站體、通道，最特別的是躍上半數高捷車廂內。（圖／高市府提供）
▲燈會主視覺「渲染」左營等五大捷運站站體、通道，最特別的是躍上半數高捷車廂內。（圖／高市府提供）
負責策畫光點帶路計畫的文化局局長王文翠則表示，這次燈會主視覺不但包覆愛河灣沿線，光榮至哈瑪星五大輕軌站月台，也「渲染」左營等五大捷運站站體、通道，最特別的是躍上半數高捷車廂內，要一路陪伴民眾逛燈會。她強調，以地貼點出會場方向，彷彿是按圖索驥，邀請大家與光同行，感受嶄新的燈會體驗，希望多彩的光芒，讓旅客、返家學子在第一時刻就能感受到燈會的溫馨氛圍，為歷經疫情後的台灣點亮美好而難忘的時刻。

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