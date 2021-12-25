汪小菲和新歡吵架截圖曝光！張穎穎痛罵：你壞了我身體

汪小菲被拍到打包長髮美女返家，他今（25）凌晨在微博發文聲明3點，否認長髮美女是張穎穎、大S不是台獨、並強調夫妻是和平分手，隨即又秒刪文，態度反覆被嘲笑是「死鴨子嘴硬」，其實早在上月他和大S宣布離婚後，就有知情人士向媒體曝光張穎穎的訊息，指稱汪小菲10月來台和大S見面，又匯錢給海南某高官的女兒，讓張穎穎氣炸，認為疑似還有「小四」介入，在10多人群組裡強悍痛罵汪小菲「你麻痺壞了我身體壞了我心情」！這個新歡可一點都不好惹。





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▲汪小菲新歡張穎穎曝光，是年僅25歲的新演員。（圖／翻攝汪小菲、張穎穎微博）

該爆料人士透露，汪小菲早就跟張穎穎同居很久了，6月被拍到上酒吧時，身邊就是新歡陪伴，只是靠一票朋友當障眼法騙過外界，直到10月，汪小菲來台灣見大S，卻轉帳8萬元人民幣給海南高官的女兒，讓張穎穎相當火大，凌晨在共同群組裡大鬧一場，即便汪小菲強調匯款與感情無關，「咱們倆在一起以後我沒有和任何女人聯繫過」，但張穎穎仍咄咄逼人，指汪小菲若不離婚，就要將一切攤在陽光下。





爆料人透露，汪小菲離婚前就和新歡一起去泰山玩，去珠海探班張穎穎拍戲，飯店紀錄、劇組都是證據，因為被張穎穎在群組裡痛罵，才會自欺欺人的把名字改成汪少菲。因為張穎穎知名度太低，媒體根本搜尋不到她的資料，誤以為這是烏龍爆料，直到近日中國狗仔拍到兩人同框，才驚覺這些爆料可能有所本。





根據爆料者提供的兩人對話，張穎穎暱稱為「老張」，汪小菲聲稱來台把事情做個了斷後，會好好補償老張，但女方並不領情，在群組裡怒飆髒話，更威脅過幾天要搬家，「因為你麻痺壞壞了我身體壞了我的身心，到現在還不說實話」、「你在S那邊什麼樣，我再清楚不過了，你該後悔為何招惹我，滾你麻痺補償！」





汪小菲則說，匯款對象是海南高官的女兒，僅吃過飯打了一場高爾夫球，但沒有哄好「老張」，張穎穎再轟他「還立人設是吧！你就立吧！你當著那麼多人！說實話，別跟我說藉口，你當我們都傻逼嗎？」瘋狂口吻把汪小菲罵到節節敗退，在台灣草率辦完離婚就返回大陸。





▲讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，汪小菲和張穎穎對話。（圖／讀者提供）

▲讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，汪小菲和張穎穎對話。（圖／讀者提供）

▲讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，汪小菲和張穎穎對話。（圖／讀者提供）

▲讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，汪小菲和張穎穎對話。（圖／讀者提供）

▲讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，汪小菲和張穎穎對話。（圖／讀者提供）

▲讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，汪小菲和張穎穎對話。（圖／讀者提供）

▲讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，汪小菲和張穎穎對話。（圖／讀者提供）

▲讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，汪小菲和張穎穎對話。（圖／讀者提供）

▲讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，汪小菲和張穎穎對話。（圖／讀者提供）

▲讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，汪小菲和張穎穎對話。（圖／讀者提供）

▲讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，汪小菲和張穎穎對話。（圖／讀者提供）

爆料人士說，汪小菲這對母子實在讓人看不下去，才會曝光這些訊息，並指控汪小菲到處找人刪網路文章，認為大S嫁給這種人非常不值得。雖然大S對於前夫的花邊新聞不感興趣，認為一切都已經過去了。但張穎穎數度稱為了汪小菲「傷了身體」，內幕令人好奇，網友認為汪小菲若有新歡不如大方承認，老是拿律師信恐嚇網友，恐非明智之舉。



