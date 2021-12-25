對手批政治惡瘤　顏寬恒：這次補選是民主最後一道防火牆

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顏寬恒反諷候選人要關心地方建設和發展，不要只會用口水造謠。對於龍井別墅爭議，他強調「建築的部份一切按照相關法規、法令進行，不是我或卓冠廷說了算。為什麼林佳龍市長當時不查處，現在才烏龍爆料不實指控，證明自己當時的行政怠惰？」
他批評民進黨讓立法院變成橡皮圖章、行政院變成劊子手、任何法案都是總統一個人說了算。「寬恒的選舉已經不是個人成敗，可能是民主最後一道防火牆。如果失敗，將傳遞一種錯誤訊號給民進黨，只要能贏得選舉，任何的恣意妄為人民都會接受，那麼民主就會淪喪、台灣將走向獨裁。」
民進黨立委鄭運鵬今到台中烏日區為林靜儀站台助講時，提到顏家父子女3人從省議員、市議員到立委做了12屆，以前大家只知道他們家有錢，要不是這次補選全國聚焦，還不知道他們把民代當成這樣，可以把別人的土地變成他們的土地、國家的土地蓋別墅。別人違建要拆房，他們只要打圍牆，還說一切都合法不然你來查。
顏寬恒之前的對手陳柏惟則問：「立委越做房子越大、土地越多、越有錢，這是台灣的民主政治嗎？」他說：「有人認真打拚一輩子無法出頭天，有人一出世就有別墅、招待所、賭場、商場、港口還有軍火庫、在歐洲，叫做封建貴族，在台中，叫做顏寬恒。台灣不是要選土皇帝，吃銅吃鐵這麼多年夠了吧？」
民進黨候選人林靜儀則指顏家靠土地發大財有一套公式，利用民代身份「在中央要求改法律、在地方要求變更，上下一條龍」，「他們看準哪裡要重劃，重劃前先便宜買起來，要不就是先佔後申請，別人若要踫，問一句『你敢用嗎？』別人就跑了。」
林靜儀說，她和大家一樣，「都是努力賺錢付貸款、不敢買法拍屋的老百姓」，對於「不正常的、政治的惡瘤，我們醫生最會洗乾淨」，她並喊話顏寬恒：「那麼愛賺錢，就專心去賺錢，國家的事我們來就好。」
聽到顏寬恒形容自己是「民主的防火牆」，林靜儀要他「不要講奇怪而且沒有意義的話！」她說：「以國民黨和他過去在立法院的表現，應該是民主制度裡薪水的小偷啊！在地方不也是同樣的狀況嗎？把國家資源變成自家的財產，現在還無賴的批評別人『誰叫你當初不抓我？』」