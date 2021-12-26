王傳一上吊特寫難度高　重拍8次「忍不住笑場」

王傳一客串《如果花知道》第二單元「罪惡感斷捨離」，只要一登場就是攀升該段收視高點，不管是進入花療室和花女巫任容萱互動，還是和大元談戀愛，以及深深自責令人揪心的橋段，都擄獲觀眾的心。最具挑戰的環節，是他飾演的心臟科醫生對人生感到失望灰心，準備要上吊輕生的一刻，導演其實已經把這場輕生戲比較意象式表達，但相對情緒就需要做足，尤其這個角色前面幾場戲情緒已經非常重，瀕臨崩潰一直在找宣洩的出口，到了這一刻，情緒卻是整個平靜下來，才能呈現對人生感到失望感到生無可戀，就此就有想了斷的感覺。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-26 07:30:00
除了演技情緒上的拿捏不容易外，王傳一回想起也說：「最後一顆特寫鏡頭，是在上吊的瞬間『花之道』名片掉在我眼前，這個非常難拍，墜落的瞬間要讓鏡頭拍到名片上的字，我們真的是試了有七、八顆鏡頭，好幾次都直接從我臉上刷下去，忍不住笑場，好險後來有完美拍到。」
還有許多粉絲朋友看到王傳一趴在地上被黃鐙輝毆打的橋段都感到心疼，敬業的王傳一說劇情需要可以一直趴在地上也都沒關係，希望呈現最真實的一面給觀眾，反而他比較擔心衣服髒了不連戲，造成服裝工作人員的不便。還開玩笑說：「好險當天天氣沒有很熱，不然趴在柏油路上，那個熱氣冒上來，就真的蒸到臉都不要不要了。」《如果花知道》周一至周五晚上9點於衛視中文台首播。
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