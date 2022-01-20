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獸醫院胖貓愛裝可憐討食　醫師貼單昭告天下：別被騙了！

▲體重重達13公斤的佛瑞德是隻愛撒嬌的貓咪，許多人都以為牠體積龐大是因為懷孕。（圖／Furry Friends Animal Hospital）
▲體重重達13公斤的佛瑞德是隻愛撒嬌的貓咪，許多人都以為牠體積龐大是因為懷孕。（圖／Furry Friends Animal Hospital）

編輯中心/綜合報導

2022-01-20 11:52:58

哈哈哈被揭穿了吧～美國路州一間動物醫院Furry Friends Animal Hospital自從有了白底虎斑貓佛瑞德進駐，就多了不少歡笑聲。可愛的牠總是喜歡主動找人撒嬌，但是目的只有一個！佛瑞德常會試圖說服別人餵牠點小東西吃，好像永遠都吃不飽一樣，更讓人無奈的是，有九成的訪客根本不覺得佛瑞德是胖了，而是認為牠懷孕！

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▲體重重達13公斤的佛瑞德是隻愛撒嬌的貓咪，許多人都以為牠體積龐大是因為懷孕。（圖／Furry Friends Animal Hospital）
▲體重重達13公斤的佛瑞德是隻愛撒嬌的貓咪，許多人都以為牠體積龐大是因為懷孕。（圖／Furry Friends Animal Hospital）
 
▲但其實，佛瑞德就是胖而已。（圖／Furry Friends Animal Hospital）
▲但其實，佛瑞德就是胖而已。（圖／Furry Friends Animal Hospital）
佛瑞德一開始是由獸醫師瑪西亞從收容所領養回來的，當時13公斤的牠體重就十分驚人，不過瑪西亞發現雖然佛瑞德體型龐大，但是比起在家裡發懶，似乎更喜歡到獸醫院和人交朋友，因此牠也就很快成為獸醫院的吉祥物，總是在大門口迎接訪客～

▲佛瑞德喜歡在門口透過玻璃向外看，吸引所有路人的目光。（圖／Furry Friends Animal Hospital）
▲佛瑞德喜歡在門口透過玻璃向外看，吸引所有路人的目光。（圖／Furry Friends Animal Hospital）
不知不覺佛瑞德已經擁有一票粉絲，不過大家似乎都誤會了。瑪西亞說：「有90%的人都認為佛瑞德懷孕了，並、沒、有！牠就是胖而已。」為了替佛瑞德澄清，瑪西亞在診所門口佛雷德最常待著的地方貼上告示，要讓大家認識佛瑞德的真面目！

▲牠的全名是胖胖佛雷德，牠是男森、沒懷孕，牠就是胖，胖到12公斤。雖然正在節食中，但是目前成效不佳。佛雷德喜歡所有人，你可以進來摸摸牠，牠喜歡被搔屁屁，也喜歡坐在小朋友身上撒嬌。佛雷德並不開放領養，但是如果您有興趣，我們也有些「較小的」其他貓咪可以領養哦！ （圖／ Imgur@KneeAppallingTanIceCream ）
▲牠的全名是胖胖佛雷德，牠是男森、沒懷孕，牠就是胖，胖到12公斤。雖然正在節食中，但是目前成效不佳。 佛雷德喜歡所有人，你可以進來摸摸牠，牠喜歡被搔屁屁，也喜歡坐在小朋友身上撒嬌。 佛雷德並不開放領養，但是如果您有興趣，我們也有些「較小的」其他貓咪可以領養哦！ （圖／ Imgur@KneeAppallingTanIceCream ）
瑪西亞笑說：「如果佛雷德知道那上面寫什麼，大概會想把它改寫，騙大家牠沒有節食，快多多餵牠吧！」雖然減肥的進程很緩慢，但目前為止佛雷德已經將體重減到11公斤。瑪西亞也表示，別看佛雷德看起來胖胖的，只要診所的角落有一點輕微的聲響，牠都會以超快的速度前去查看，是隻靈活的胖貓呀！（編輯：李家慧）

▲佛瑞德其實是隻靈活的胖貓，身手矯健得很！（圖／Furry Friends Animal Hospital）
▲佛瑞德其實是隻靈活的胖貓，身手矯健得很！（圖／Furry Friends Animal Hospital）

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