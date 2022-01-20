獸醫院胖貓愛裝可憐討食 醫師貼單昭告天下：別被騙了！
哈哈哈被揭穿了吧～美國路州一間動物醫院Furry Friends Animal Hospital自從有了白底虎斑貓佛瑞德進駐，就多了不少歡笑聲。可愛的牠總是喜歡主動找人撒嬌，但是目的只有一個！佛瑞德常會試圖說服別人餵牠點小東西吃，好像永遠都吃不飽一樣，更讓人無奈的是，有九成的訪客根本不覺得佛瑞德是胖了，而是認為牠懷孕！
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 11:52:58
佛瑞德一開始是由獸醫師瑪西亞從收容所領養回來的，當時13公斤的牠體重就十分驚人，不過瑪西亞發現雖然佛瑞德體型龐大，但是比起在家裡發懶，似乎更喜歡到獸醫院和人交朋友，因此牠也就很快成為獸醫院的吉祥物，總是在大門口迎接訪客～
不知不覺佛瑞德已經擁有一票粉絲，不過大家似乎都誤會了。瑪西亞說：「有90%的人都認為佛瑞德懷孕了，並、沒、有！牠就是胖而已。」為了替佛瑞德澄清，瑪西亞在診所門口佛雷德最常待著的地方貼上告示，要讓大家認識佛瑞德的真面目！
瑪西亞笑說：「如果佛雷德知道那上面寫什麼，大概會想把它改寫，騙大家牠沒有節食，快多多餵牠吧！」雖然減肥的進程很緩慢，但目前為止佛雷德已經將體重減到11公斤。瑪西亞也表示，別看佛雷德看起來胖胖的，只要診所的角落有一點輕微的聲響，牠都會以超快的速度前去查看，是隻靈活的胖貓呀！（編輯：李家慧）