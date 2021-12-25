天麗生技捐贈傳愛專車 「會移動英語教室」嘉惠偏鄉學童

不畏疫情衝擊，天麗生技今年業績逆勢成長，秉持回饋社會企業理念，今日捐贈台中一輛「會移動的英語教室」─傳愛專車，期盼 透過裝備齊全專車下鄉巡迴，方便更多偏鄉學童開心學英語，拓展眼光，為自己打開另一扇窗。代表受贈的台中 副市長令狐榮達，感謝企業與市府攜手合作，造福更多偏鄉孩童。

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天麗生技執行長王宗易表示，回顧 2020 年至 2021 年，新冠肺炎疫情衝擊全球產業，天麗生技未受影響，業績逆勢成長 200% ，並計劃到台中市開創旗艦分公司，這全仰賴會員的支持及打拼，方能創造佳績。天麗生技集團以愛凝聚事業夥伴挹注能量，並秉持企業文化、誠信、服務、感恩等核心價值回饋社會，積極做公益。今年著重教育，特別捐贈價值逾 200 萬元的傳愛專車，希望造福更多偏鄉學童。

▲天麗生技捐贈傳愛專車給台中市，台中市教育局長楊振昇感謝集團執行長王宗易熱心公益，善盡企業責任。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.25)

台中市教育局長楊振昇表示，臺中市第一輛英語傳愛專車，自 106 年啟用巡迴各行政區， 透過外師深入淺出、循序漸進的引導，藉由夜市文化及特色小吃，搭配 GoPro 攝影，鼓勵孩子帶領國外友人認識台灣，並透過美食手作、藝術彩繪及 T.Robot 機器人課程，寓教於樂，讓孩子運用簡單課室及生活用語開口說英語，不再害怕與外師交談。

▲天麗生技集團今年業績逆勢成長，公司大辦尾牙，來自全台會員及顧問歡聚一堂，感謝過去，期許未來。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.25)

楊振昇指出，英語傳愛專車上軟、硬體設備兼具，透過電子化及英語圖書，希望帶給孩子更活潑、多元的英語學習方式，截至目前已服務超過 250 所學校，近萬名學生參與。如今又有天麗生技捐贈的第二輛傳愛專車加入，未來服務效能必能加倍，在擴大服務範圍後，定能讓更多偏鄉孩童受惠。