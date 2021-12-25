元月行情期待加持、台股挑戰萬八　後市選股不選市

台股昨（24）日早盤一度攻上萬八，隨後更站上18039 點、再度改寫歷史新高。不過指數仍近關情怯，終場上漲14.98點，收在17961.64點。成交量為2447.23億元。周線收紅。展望後市，投信業者指出，面對明年第一季重要法說陸續登場，預期屆時產業獲利預期或展望等正向訊息，將有望成為帶動盤面向上的重要動能。建議第一季仍持續聚焦展望明確的成長股，選股不選市。
記者許家禎/台北報導
2021-12-25 16:48:50
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受到年底假期影響，交投降溫、主要權值股亦多呈現盤整格局，不過基本上整體格局仍是呈現好的面向：一是成長股和循環股輪動表現；一是科技股、非科技股也都有輪動表現。
安聯投信台股團隊表示，儘管近期主要權值股不動、大盤大致維持區間整理格局，但盤面上部分有利基支撐的標的，主要是在營收獲利上修等利多消息帶動下、表現相對強勢、甚至股價來到新高。
至於近期市場陸續出現的雜音，安聯投信台股團隊表示，這些雜音影響有限、且都已陸續為市場所消化。而且從相關訊息來看，明年景氣將持續向上，方向上不會鬆動。
在布局題材上，在電子股部份，安聯投信台股團隊表示，預期晶圓代工、電源管理 IC、ABF 載板以及矽晶圓仍將維持供不應求的態勢，顯示整個上游電子供應鏈淡季不淡。回到投資主軸，建議第一季仍持續聚焦 2022 年展望明確的成長股，選股不選市。
在非電部分，安聯投信台股團隊表示，在各式逆風下，建議關注持續成長、受惠低基期較低、結構性產業變化的、獲利持續上修中的產業及公司，像是衣鞋代工、EV 相關、電動自行車、家飾產品、隱形眼鏡、再生能源政策受惠族群的相關個股上。