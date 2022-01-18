深夜被妻子叫醒 男子下樓查看嚇壞：我家怎麼多了隻狗？
種種巧合串在一起，這隻狗狗是命中注定來到你家的啦！一天周六凌晨，國外一名男子傑克在4點左右被妻子叫醒，本來以為是家裡一個月大的寶寶怎麼了，昏昏沉沉中他卻聽到妻子說：「寶寶很好、沒事，但……我們家多了一隻狗耶？！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 12:02:15
一時之間傑克還不太清楚到底發生了什麼事，他趕緊下樓查看，一隻不知從哪來的瘦小狗狗濕淋淋地坐在他們家客廳，安靜地看著他。傑克相當緊張，擔心家裡是否有陌生人闖入，他仔細巡過屋子一遍，但是門窗緊閉、也完全找不到任何外人來過的痕跡，讓他不禁懷疑：「這隻狗狗是魔法變出來的嗎？」
他調閱了門口監視器，發現自己昨晚最後返家沒有把門關好，外頭風吹雨打的，門也跟著被風吹了開來。而凌晨時分路過他們家的浪犬蘇西，因為淋了雨又濕又冷，在他們家門前猶豫了一會兒，最後決定走進了傑克的家門。幾十分鐘後，一名好心人路過為他們關上了門。
傑克和妻子為蘇西擦乾身子，本來想交給動物收容所，但是看到牠又瘦弱又憔悴，只依靠著三條腿走路，身上滿是跳蚤，牙齒的狀況也很糟，因此決定帶牠去獸醫那接受治療。而當他們得知這隻瘦弱的狗狗其實已經9歲時，馬上決定要讓蘇西留下來！
雖然從沒想過要再多養一隻狗，但是兩人都很開心能幫助蘇西，現在蘇西已經慢慢增加了些體重，也比較有活力一些。在一天濕濕冷冷的夜裡，蘇西走進了陌生人的家中，卻也幸運地找到了永遠的家！
最後來看看蘇西的故事吧！（編輯：李家慧）