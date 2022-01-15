不親人浪貓突然帶子投靠 愛爸：肯結紮就幫！結局超展開
日本是愛貓之國，飼養貓咪的比例遠大於養狗，不少民眾還會幫助餵養浪貓甚至帶牠們結紮或送養。一位愛爸日前巧遇之前交手過的浪貓，牠4年前曾帶三隻小貓出現，小貓被愛爸與朋友順利送養，母貓卻完全無法捕捉，沒想到4年後牠又帶一隻小貓出現求助，但是這次的結局卻出乎意料地神展開！
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 12:11:43
這位日本愛爸與一些朋友長年都在餵養浪浪，2015年他遇見一隻長毛貓咪帶著三隻小貓出現在餵養區域，雖然他們成功捕捉所有小貓並且順利送養，但是母貓卻讓當地的愛心爸媽們非常頭痛，因為牠多次產下小貓卻不擅長照顧，總是把牠們留在人們會發現的地方，加上牠曾經目睹其他浪貓被誘捕的情景，因此無論愛爸愛媽們如何誘惑，就是無法順利捕捉到牠。沒想到4年後的某一天，母貓再度出現在一間空屋，這次牠又帶著一隻小貓躲在圍欄後面排排坐，安靜地看著愛爸，似乎在跟他說：「那個……小貓可以拜託你嗎？」愛爸看母貓這次沒有一如往常地見人就閃，竟然異想天開地跟牠商量：「我可以幫忙照顧孩子並且給牠好生活，但是妳必須結紮，請進籠子裡讓我們幫妳吧！」神奇的是當他們設置好誘捕籠，大約8分鐘後母貓居然真的自己進籠子了，讓愛爸與一行人驚訝不已！
由於當天小貓還有一些害怕，於是愛爸先帶母貓到獸醫院結紮，並留下食物給小貓，而牠在4天後也順利被愛爸帶回家照顧。雖然母貓出院後又恢復本性離人類遠遠的，不過牠再也不用一直受到發情與生小孩的困擾，而且小貓在三周後也找到新主人，被命名Mona過著開心的日子，不過還是希望母貓能感受到愛爸愛媽們的善意，有一天也能順利被收編囉！（編輯：陳珮瑜）
快來看看這段誘捕過程，真的太令人驚訝了！