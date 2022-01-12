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橘貓伸出萌掌幫爺爺拉坏　網暴動：肉球加持一定要買！

▲齁～尼到底會不會啦！看不下去耶～（出掌）（圖／Facebook@The Gathering In Rogers）
▲齁～尼到底會不會啦！看不下去耶～（出掌）（圖／Facebook@The Gathering In Rogers）

編輯中心/綜合報導

2022-01-12 15:20:43

到底會不會啦？讓朕教教你什麼才是陶藝大師！美國阿肯色州的店家The Gathering In Rogers日前PO出一段影片，只見原來正在耐心製作手拉坏的男子吉米心無旁騖地創作著，這時旁邊的橘貓麥克突然忍不住將手手伸出來，輕輕碰觸著手拉坏幾次，然後停了下來看了看，又繼續出掌塑型，整個過程非常專注。許多網友都被麥克的模樣給萌翻，直呼：「拜託讓我買牠的作品呀～」

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▲店裡販售許多當地職人的手工藝品，平時有很多店貓坐鎮，而橘貓麥克也是其中之一。（圖／Facebook@The Gathering In Rogers）
▲店裡販售許多當地職人的手工藝品，平時有很多店貓坐鎮，而橘貓麥克也是其中之一。（圖／Facebook@The Gathering In Rogers）
 
齁～尼到底會不會啦！看不下去耶～（出掌）（圖／Facebook@The Gathering In Rogers）
齁～尼到底會不會啦！看不下去耶～（出掌）（圖／Facebook@The Gathering In Rogers）
 
▲嗯嗯嗯～降hen好，這邊再喬一下下就完美惹～（圖／Facebook@The Gathering In Rogers）
▲嗯嗯嗯～降hen好，這邊再喬一下下就完美惹～（圖／Facebook@The Gathering In Rogers）
影片被轉發到許多貓咪社團，網友看到紛紛留言：「好溫柔的手法」、「老闆，這個作品我要了」、「我看見了商機」、「每個商品都有不同的貓貓肉球印，獨一無二不會撞杯XD」、「我買！我買就是了！不要放出影片抬高價錢啊」、「這可有價值了，喵皇加持過！」、「投錯胎的天才藝術家」、「讓專業的來啦～」。來看看這段可愛影片吧！（編輯：李家慧）


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