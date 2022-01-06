影／小貓躲引擎蓋藏底盤 救出後爬車主肩膀：收編朕！
「朕的欽點你不能不接受！」經營咖啡廳的陳先生日前開車回家，停車後聽見似乎有貓咪的叫聲，一家人尋找後竟然發現有一隻小貓躲在引擎蓋裡，讓陳先生非常驚訝，還好牠平安無事，也表示以後開車前真的都要拍一下引擎蓋！
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 18:13:55
經營「督賀咖啡」的陳先生在上個月從台中開車回到南投草屯的住家，停車後聽見似乎有小貓的叫聲讓他與家人焦急地尋找，後來發現一隻小小虎斑貓藏身在引擎蓋內探頭探腦，將牠救出後發現牠的個性非常溫和任人抱，也幸好沒有受傷，於是就先將牠安置在大紙箱內，但是牠似乎很想要人陪伴不斷地喵喵叫，因此陳先生一家人只好一邊跟牠玩一邊討論送養安置。但是隔一天陳先生出門上班沒多久就接到家人來電表示小貓不見了，陳先生急忙飛奔回家，確認車庫的門是緊閉的牠應該沒有跑出去，於是陳先生的父親靈機一動，向兩星期前才剛過世的愛犬「花花」祈求，沒想到立刻聽見小貓叫聲，這才發現牠這次卡在底盤裡出不來，於是陳先生立刻借來千斤頂鑽進車底，最後終於順利再次將牠救出！
陳先生的父親打趣地表示：「小貓可能聽見要被送養才生氣躲車底，其實是想要我們直接負責！」而小貓一被救出後立刻爬上陳先生的肩膀，當晚一家人帶牠讓獸醫檢查除了得知牠健康狀況良好以外，牠只是一隻還未滿兩個月的小奶貓正需要人照顧，加上牠又算乖巧，於是陳先生與家人討論後決定「自行收編」，也因為牠兩次躲在賓士車下，於是將牠取名「麵嚕（台語）Lulu」，未來將升格擔任陳先生咖啡店的店貓！麵嚕的故事被分享到貓咪也瘋狂俱樂部粉絲團後，許多網友表示：「這孩子福大命大，還很聰明會挑賓士車！」、「天冷開車前真的要先敲敲引擎蓋」、「這是貓皇欽點的緣份一定要接受」、「好可愛，幸好遇到暖心老闆」、「看貓咪的樣子需要開一輩子的罐罐壓壓驚XD」、「自己的奴才自己挑」、「爬上肩膀這招很會！」、「真的很『督賀』啊！」恭喜麵嚕可以展開幸福新生活，也希望牠未來能當個專業的店貓喔！（編輯：陳珮瑜）
快來看看麵嚕的影片吧！