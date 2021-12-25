台中市長盃電競線下決　16強熱血角逐冠軍

「2021台中市市長盃電競錦標賽」線下決賽，今(25)日在僑光科技大學熱血開戰，比賽項目為「PUBG MOBILE：絕地求生M」，吸引64支菁英戰隊參賽，今16強角逐冠軍，開幕特邀110年全國運動會電競個人賽金銀牌選手盧彥竣、李承杰與電競委員會主委江肇國、運動局局長李昱叡對戰友誼賽。競賽最終由「滄海CH」隊伍以60積分、共計27擊殺拿下冠軍，為全民電競的風潮再次灌入力量。

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台中市市長盃電競錦標賽，此次選辦經典大逃殺團體槍戰手機遊戲《PUBG MOBILE：絕地求生M》，吸引來自臺灣各地的槍戰好手重裝上陣搶奪獎金。11日線上資格賽由NMSL、QzL、INV Esports拿下單場吃雞；而在僑光科大舉辦的線下決賽第一回合由NMSL擊殺4人、單場積分24分領先；第二回合滄海CH以總擊殺22、累計積分48吃雞拿回榜首；最終第三回合讓emo Gaming成功吃雞、輾壓其他隊伍，但累計積分還是由滄海CH的60分拿下冠軍3萬元、LIT獲得亞軍2萬元、而emo Gaming獲得季軍1萬元。

市府運動局指出，市府非常重視電競運動的發展，市長盧秀燕上任以來連年舉辦「台中市電競嘉年華」，並編列預算推動，110年全國運動會首次納入電子競技，台中市及早展開遴選與組訓機制組成台中代表隊，在大賽中包辦個人賽《爐石戰記》及團體賽《英雄聯盟》金牌榮耀，展現台中市傑出電競實力，也結合在地學校共同推動電競運動。

臺中市電子競技運動委員會主委江肇國表示，中市的電競能創佳績、市長盃能吸引超過200人報名廝殺，除了從林佳龍市長的推動、盧秀燕市長的延續，還要仰賴校園、團體、民間企業的資源，僑光完備的場地讓此次市長盃圓滿順利，盼望各領域持續投入挹注能量。他強調，全民電競最終目標是使臺中市成為電競人才大本營，不只培育在地選手，更要吸引外縣市的好手為臺中而戰，讓大家只要提到電競就會立即聯想臺中市，成為真正最IN的電競大城。