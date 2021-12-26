2PM俊昊上課只想回家　承諾疫情過後來台會粉絲

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friDay影音25日再釋出《衣袖紅鑲邊》男女主角李俊昊、李世榮的最新專訪影片，只見俊昊在一開頭就向台灣粉絲喊話「感謝大家等了我這麼久，我會先透過《衣袖紅鑲邊》和大家相見，等之後疫情結束，我會立刻親自到台灣和各位見面」，隨後在李世榮回答「拍攝本劇是否有全新的嘗試或挑戰」時又透露世榮有來向自己詢問增胖的方法，在聊到「拍古裝劇的訣竅」時更是逗得李世榮難得露出了微微嬌嗔的反應，整個專訪過程兩人互動有趣歡笑不斷。而當最後被問到之前為戲去上禮儀課程的小插曲時，俊昊自爆因為這次飾演的是「王世孫」不太須要對別人行禮，所以去上課時還心想：「我為何要來這裡？」有點想回家，完全沒有偶像包袱的發言展現出與劇中不同的親民陽光感。
李世榮則透露了這次在拍《衣袖紅鑲邊》過程中，夏天時因中暑很嚴重而曾突然變得很消瘦，自己看起來會不太一樣，感覺忽然變得很衰老憔悴，並舉例「如果是拍奔跑的戲，每拍一次我可能就會掉個一公斤」，幸好現在是冬天就覺得好多了，大喊夏天時真的很辛苦。不僅如此，李世榮還笑著分享了本劇開拍前去上禮儀課程的小插曲「以前飾演的角色地位都很高，沒什麼需要下跪的戲，但現在是無時無刻都在跪，每天、每場戲都跪著，畢恭畢敬地低著頭，感覺再這樣下去都要產生烏龜頸了」，俊昊聽了也附和道「她幾乎都是用爬的」，意外體現出李世榮的敬業精神，相信觀眾聽了也會頗感不捨。
《衣袖紅鑲邊》繼韓國播出的電視台證實將延長為全劇17集之後，近日亦公布了因應聖誕節、年末所做出的播出異動，台灣地區獨播的friDay影音也為服務觀眾同步調整更新日期，25日先播出第13集，26日連播14、15集，跨年後的1月2日（週日）再連播16、17集精彩大結局，相關詳情可洽friDay影音官方網站或官方app。（編輯：楊穎軒）