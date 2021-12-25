T1／米特羅維奇砍25分 雲豹主場開幕戰仍不敵中信特攻
▲雲豹洋將米特洛維奇。（圖／桃園雲豹提供）
×
▲雲豹洋將米特洛維奇。（圖／桃園雲豹提供）
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-25 21:24:42
台灣運彩xT1聯盟桃園雲豹職業籃球隊，今天(25日)於中原大學體育館迎來「耶誕佳節」主場開幕戰，邀請到桃園市長鄭文燦擔任開球嘉賓，賽前由球隊創意總監小春Kenzy獻唱親手操刀的球隊主題曲“Get ‘Em拿下”，另外桃園雲豹專屬啦啦隊「電豹女Leopard Girls」及同樣桃園在地的「樂天女孩Rakutan Girls」前來助陣，共吸引2086位球迷進場看球。而面對前來作客的新北中信特攻，一度從落後雙位數追至僅剩7分差，其中亞歷山大‧米特羅維奇 (Aleksandar Mitrović) 狂砍25分，雖然最終惜敗，但球隊展現不放棄的拼勁到最後。
桃園雲豹週末2天在中原大學體育館進行本季首度主場賽事，體育館外以球隊首個賽季主視覺帆招吸引目光，並以手寫口號「Make a difference」於門口上方橫幅，營造出獨特的主場館視覺。為了在首開場就炒熱氣氛，開場表演邀請到饒舌歌手小春和Tipsy兩人一起首次公開演唱以球員信念為創作靈感的主題曲“Get ‘Em拿下”，以此鼓勵球員們在本賽季中展現實力、奪下勝利。而為響應球隊深耕在地的決心，桃園市的大家長鄭文燦也前來致意，希望桃園雲豹能為這城市增加更多運動風氣。
而今天在現場販賣主場限定周邊商品，包含主客場的球迷版球衣、雙面練習衣，以及多款不同設計的服飾，大多以球隊主色的灰色搭配黑白為主，簡約風格吸引球迷購買；因應球隊主色灰色，也特別推出「驚豹銀貼紙」，以銀色金屬質感的材質搭配球隊吉祥物及口號，讓球迷可以根據喜好貼在隨身物品上展現熱血應援。
在比賽上，來自賽爾維雅的洋將米特羅維奇今日比賽攻下全隊最高25分，他表示由於球隊還很新，故搭配的時間比較短，希望盡快發揮應有的實力，贏得更多人對桃園雲豹的支持。另外今天攻下12分的杜譽城則透露，賽前教練團給自己的任務是守住阿巴西，但今天對方拿下了28分，顯然還有很大的進度空間，他也感謝教練團給予他較多上場時間，希望利用這些機會表現自己，在未來的比賽能一場比一場更進步。
總教練王志群也認為，本場比賽在進攻節奏、失誤方面都沒能有效控制，而這也是回去應檢討的地方，表示：「身為教練我要把責任扛下來，今天先收拾好情緒重新調整，明天再來面對臺南台鋼獵鷹。」此外他對於首度在自家主場舉行開幕戰則說：「很開心球隊擁有自己的主場及設備，看見球迷進場支持，給我們很大的動力。」