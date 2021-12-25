足球／聖誕大禮！ACA重奪榜首晉升甲級　橫掃3大個人獎

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由於高雄足球俱樂部前役爆冷擊敗S.F.I，讓ACA完全不敢大意，持續強攻，上半場頭錘被越位沒收進球的小將黃偉傑，討回顏面破門，李宗陽下半場梅開二度，累積12進球，可惜只差1球就能並列金靴。
雖終場前自家球門遭破，但瑕不掩瑜，ACA最後以4:1拿下勝利，以35積分超車銘傳重登榜首，取得晉級甲級資格。國家隊資歷豐富的教頭陳信安，自2000年飛駝解散後，一段時間未執教國內聯賽成人隊，這將是相隔21年再度回到國內最高級別聯賽執掌兵符。
面對更高級別的挑戰，陳信安感謝BONTEX邦泰貿易股份有限公司、寶島足球支援協會、ANGO健將股份有限公司等贊助夥伴過去以來的支持，未來也將繼續尋找更多合作夥伴，支持球隊引進外援增強戰力，並要向足協提出申請，成立預備隊讓梯隊小將們留在乙級磨練，建立完整的俱樂部體系。
當家前鋒李孟哲今天為球隊首開紀錄，更累積13顆進球拿下本屆金靴獎，他說，「運氣真的很好，在一個很好的團隊，天時地利人和才能拿到這個獎，感謝贊助商、教練和隊友們。」其實他還身兼陳信安足球學校教練，時常要趕場，坦言辛苦，不過達成衝甲目標很值得。
今天梅開二度的李宗陽只差1進球就能並列金靴，上半場李孟哲的進球還是他送出的助攻，他笑說，賽前就講好要輔佐隊友上位，「其實我們對個人獎項都不在意，最重要還是球隊贏球。」大學時期踢過企甲的他也要學弟們做好準備，接下來要面對更強大的對手。
ACA今年不僅奪冠，還包辦3大個人獎項，19歲門將黃浩凱以11粒失球收下金手套。黃浩凱從小專練守門，國中還到對岸就讀足球學校追尋職業球員夢，高中畢業後返台，一度因傷想放棄，但在陳信安的鼓勵下重拾手套。
「進球很帥，但沒收人家的進球更帥。」黃浩凱也曾迷失過，經歷獨自旅外生活讓他心態變得更成熟，這些年來慢慢找到屬於自己的價值，「謝謝陳教練願意給我機會，回台灣能夠繼續踢球很幸福。」