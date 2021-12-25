聖誕美食抽抽樂 首創廢食用油再回收機台快閃花園夜市

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永瑞實業董事長林修安表示，永瑞實業獨創的DGM智能廢食用油回收機台，打破過去廢食用油任意傾倒排水溝、流理台，造成水管堵塞或是蟑螂、老鼠、細菌孳生現象，改善傳統耗時、費工、高成本的回收方式。DGM智能機台可以有效降低81％回收成本，將降低的成本回饋給產出廢食用油的店家及辛苦回收廢油的小蜜蜂們。
林修安本身也是高雄市廢食用油回收安全促進協會的理事長，他表示，他之前任職工研院5年一直鑽研循環經濟這塊領域。永瑞開發出的DGM智能廢食油回收機台最近剛拿到歐盟37個國家的專利，也是全球第一個用 AI 人工智能辨識廢食用油的機器。DGM智能機台採完全密閉式的管線與儲桶設計，採用真空抽吸廢油的方式，有效阻絕異味發散，便利、快速、安全的回收系統，杜絕廢食用油流回食物鏈，100％做到產源履歷的追溯，為食安把關，讓消費者吃的更安全。且透過AI深度學習，蒐集超過2萬多筆的大數據，可立即辨識是否為廢食用油，如有不肖業者將水或是化學機油倒進去，業者手機裡的APP會出現善意提醒畫面，告知是否倒錯。目前一公斤回收價格為35元，透過第三方支付，交油者可快速方便的拿到回饋金，搭配手機APP以及雲端營運管理平台，輕鬆做到廢食用油產源履歷追溯，改善傳統回收模式。
林修安說明，DGM品牌期待透過「Don't go to mars. 不要上火星」，希望與心愛的人一起珍愛地球，留在地球的理念，讓世人重視極端氣候所造成世界各國的氣候災難。讓所有想留在地球，將美好城市傳承給下一代的我們，都有機會為世界盡一份微薄的心力。