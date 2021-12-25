聖誕美食抽抽樂 首創廢食用油再回收機台快閃花園夜市

全國第一台 DGM 智能廢食用油回收機台，在聖誕節這天於花園夜市推出美食快閃活動回饋夜市攤商及民眾。前 500 名民眾只要加入 DGM 官方 LINE 並觀看影片，於現場拍照打卡，貼文分享至 FB 或 IG ，即可立即參加夜市美食隨你抽。舉凡牛排、臭豆腐、炸雞排、地瓜球、甜甜圈等夜市美食一應俱全，吸引不少民眾排隊響應。

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永瑞實業董事長林修安表示，永瑞實業獨創的 DGM 智能廢食用油回收機台，打破過去廢食用油任意傾倒排水溝、流理台，造成水管堵塞或是蟑螂、老鼠、細菌孳生現象，改善傳統耗時、費工、高成本的回收方式。 DGM 智能機台可以有效降低 81 ％回收成本，將降低的成本回饋給產出廢食用油的店家及辛苦回收廢油的小蜜蜂們。

林修安本身也是高雄市廢食用油回收安全促進協會的理事長，他表示，他之前任職工研院 5 年一直鑽研循環經濟這塊領域。永瑞開發出的 DGM 智能廢食油回收機台最近剛拿到歐盟 37 個國家的專利，也是全球第一個用 AI 人工智能辨識廢食用油的機器。 DGM 智能機台採完全密閉式的管線與儲桶設計，採用真空抽吸廢油的方式，有效阻絕異味發散，便利、快速、安全的回收系統，杜絕廢食用油流回食物鏈， 100 ％做到產源履歷的追溯，為食安把關，讓消費者吃的更安全。

且透過 AI 深度學習，蒐集超過 2 萬多筆的大數據，可立即辨識是否為廢食用油，如有不肖業者將水或是化學機油倒進去，業者手機裡的 APP 會出現善意提醒畫面，告知是否倒錯。目前一公斤回收價格為 35 元，透過第三方支付，交油者可快速方便的拿到回饋金，搭配手機 APP 以及雲端營運管理平台，輕鬆做到廢食用油產源履歷追溯，改善傳統回收模式。

DGM智能廢食用油回收機台已獲得歐盟37個國家專利（圖／記者林怡孜攝，2021,12,25）